Повод для беспокойства: дипломат объяснил, чем опасны заявления Уиткоффа об Украине

Также дипломат отметил, что Трамп, напротив, намекает на то, что он очень зол на Россию.

Последние заявления спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа об Украине являются поводом для беспокойства. Об этом заявил экс-посол Великобритании в США Ким Даррок в комментарии для Sky News.

По словам дипломата, Уиткофф, вероятно, "купился на путинскую версию истории Украины, которая является очень спорной и предвзятой". Тем не менее он отметил, что президент США Дональд Трамп, напротив, намекает на то, что он очень зол на Россию за то, что она не соглашается на безоговорочное прекращение огня.

Также в разговоре с журналистами Даррок выразил надежду, что сегодняшняя встреча в Париже с американскими официальными лицами станет возможностью для Украины и европейцев получить обновленную информацию о переговорах с РФ. Он подчеркнул, что пока о встрече Уиткоффа с российским диктатором Владимиром Путиным, которая состоялась на прошлой неделе, известно не так уж и много.

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"Всеобъемлющий отчет был бы хорошей вещью", - сказал дипломат.

Кроме того, Даррок считает, что встреча в Париже является хорошей возможностью для европейцев призвать США оказать большее давление на Россию. По его словам, это может помочь заставить Москву согласиться на прекращение огня.

Зеленский резко раскритиковал Уиткоффа за его заявления об Украине

Напомним, что ранее специальный представитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф после встречи с российским диктатором Владимиром Путиным заявил, что мирное соглашение по Украине будет предусматривать урегулирование вопроса пяти территорий. Он назвал переговоры "убедительными" и добавил, что обсуждались шаги, которые могли бы закончить войну в Украине и "привести к возможностям для бизнеса".

В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Уиткофф на переговорах принял для себя стратегию российской стороны. По его словам, спецпредставитель Трампа не имеет мандата на обсуждение территорий Украины.

"Я не вижу у него мандата обсуждать украинские территории, потому что территории принадлежат нашему народу. Поэтому я вообще не понимаю, о чем он говорит. Мы все это слышали, но как чушь Путина. Я не думал, что у него есть соответствующие люди, которые продолжают распространять эти нарративы в других цивилизованных странах", - сказал Зеленский.

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