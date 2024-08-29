Боррель напомнил, что некоторые страны-члены Европейского Союза не поставляют Украине дальнобойных ракет.

В четверг, 29 августа 2024 года, министры иностранных дел Европейского Союза во время заседания в Брюсселе говорили о снятии ограничений на удары украинских войск по целям на территории РФ.

Об этом рассказал высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель. Как он отметил во время пресс-конференции, обсуждали, в частности, возможность снятия ограничений на радиус действия оружия, которое было поставлено Украине.

"В конце концов, вывод таков, что это – решение отдельного государства. Государства-члены хотят, чтобы это и дальше было решением отдельных государств. И каждое из них будет принимать решение, которое считает целесообразным", – подчеркнул Боррель. Видео дня

По его словам, некоторые страны-члены Европейского Союза не поставляют Украине дальнобойных ракет, "поэтому это не то решение, в котором они имеют какую-либо практическую вовлеченность".

"Поэтому это не решение на европейском уровне", – резюмировал Жозеп Боррель.

Удары по России: другие заявления

Президент Чехии Петр Павел заявил, что Украина должна самостоятельно решать, как использовать поставленное Западом оружие. Это касается, в частности, истребителей F-16.

Ранее в США заявили, что ведут с Украиной переговоры относительно использования американского оружия для ударов по территории России. Однако пока установленные ограничения остаются неизменными, отмечал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

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