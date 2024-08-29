В четверг, 29 августа 2024 года, министры иностранных дел Европейского Союза во время заседания в Брюсселе говорили о снятии ограничений на удары украинских войск по целям на территории РФ.
Об этом рассказал высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель. Как он отметил во время пресс-конференции, обсуждали, в частности, возможность снятия ограничений на радиус действия оружия, которое было поставлено Украине.
"В конце концов, вывод таков, что это – решение отдельного государства. Государства-члены хотят, чтобы это и дальше было решением отдельных государств. И каждое из них будет принимать решение, которое считает целесообразным", – подчеркнул Боррель.Видео дня
По его словам, некоторые страны-члены Европейского Союза не поставляют Украине дальнобойных ракет, "поэтому это не то решение, в котором они имеют какую-либо практическую вовлеченность".
"Поэтому это не решение на европейском уровне", – резюмировал Жозеп Боррель.
Удары по России: другие заявления
Президент Чехии Петр Павел заявил, что Украина должна самостоятельно решать, как использовать поставленное Западом оружие. Это касается, в частности, истребителей F-16.
Ранее в США заявили, что ведут с Украиной переговоры относительно использования американского оружия для ударов по территории России. Однако пока установленные ограничения остаются неизменными, отмечал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.