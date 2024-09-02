Разрешение США для ударов их ракетами ATACMS по военным объектам в России станет сломом шаблонов.

Есть основания полагать, что решение США о разрешении применять ракеты ATACMS по территории РФ "уже на подходе". Об этом сказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире телемарафона.

По его словам, в последнее время появились угрожающие тенденции: три ракеты, которыми россиянами недавно ударили по Харькову, были идентифицированы как С-300 и С-400. Они не применялись уже много недель. По мнению Мусиенко, тот факт, что враг вновь начал подтягивать установки С-300 ближе к границе, актуализирует необходимость разрешения от США на дальнобойные удары по территории России.

"Для того, чтобы защититься от ударов баллистикой, надо, чтобы была возможность ударить ATACMS, а еще лучше ракетой JASSM для самолета F-16 дальностью на 370 км. И тогда это уже гарантирует определенную зону, из которой врагу будет проблематично осуществлять атаки", - подчеркнул Мусиенко.

Видео дня

По его словам, временным является решение России о перемещении своих самолетов вглубь страны из-за угрозы ударов Украины по аэродромам, с которых взлетают суда, с которых враг бомбит Украину, потому что когда они не будут видеть в дальнейшем угрозы, то снова будут летать.

"Я надеюсь, что эти решения [о снятии ограничений на удары по РФ] будут. Есть основания полагать, что они уже на подходе", - подчеркнул Мусиенко. По его словам, передача украинской делегацией списка целей должна убедить американскую сторону, что Украина будет бить исключительно по военным объектам, в соответствии с требованиями международного права.

"Это решение слома шаблонов в головах тех, кто привык к доктрине ядерного сдерживания", - отмечает эксперт.

По его словам, десятилетиями было написано и сказано много о том, что нельзя переходить красные линии, потому что Россия нанесет ответный удар.

"Это сформировало целую плеяду политиков. Байден тоже вышел из тех времен и очень хорошо знает, что такое холодная война и что такое ядерное сдерживание. Поэтому они постоянно сомневаются", - отмечает Мусиенко.

По его словам, реакция руководства министерства иностранных дел государства агрессора, российских военкоров - они все истерят - свидетельствует, что они понимают, что решение будет.

"Они будто в предвкушении этого решения. Они также чувствуют, что оно будет", - сказал Мусиенко.

Украина добивается послаблений на применение западного оружия

Как сообщал УНИАН, Украина передала администрации Джо Байдена список целей на территории России, по которым ВСУ хотели бы нанести удар ракетами ATACMS. Министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал CNN, что Вашингтон до сих пор рассматривает запрос Киева, а Украине необходимо защитить граждан от российского террора.

CNN со ссылкой на официального представителя США сообщило, что Украина имеет лишь ограниченное количество предоставленных США ракет большой дальности, и США дали понять, что Киеву не следует ожидать еще одной значительной поставки ATACMS из-за ограниченного количества запасов в США и длительного времени производства новых.

Вас также могут заинтересовать новости: