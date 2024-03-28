Он отметил, что в течение последнего месяца РФ значительно усилила террор украинских городов.

В середине марта в СМИ появилась информация, что Соединенные Штаты Америки призвали Украину прекратить удары по российским нефтезаводам, поскольку из-за этого растут цены на нефть.

Майор Вооруженных сил Украины, заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин отреагировал на это. Он отметил, что в течение последнего месяца РФ значительно усилила террор и системную работу по уничтожению украинской инфраструктуры и украинских городов.

"На фоне этого максимально дико звучат заявления от американцев о том, наносить нам удары по вражеской территории или нет, имеем или не имеем мы право обстреливать нефтебазы в рашке и тд. Хотелось бы, чтобы наши партнеры с таким же энтузиазмом запрещали бить России по жилым домам в Украине. Но пока даже о таких попытках ничего не слышно", – написал Жорин.

Заявления США относительно ударов по российским НПЗ

Financial Times со ссылкой на информированные источники сообщило, что Вашингтон призвал Украину перестать наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Такое предупреждение США передали чиновникам в СБУ и ГУР МО.

Эта информация вызвала возмущение многих. Так, генерал и бывший командующий силами США в Европе Бен Ходжес заявил, что если такие призывы действительно имели место, Украина должна игнорировать советы о прекращении ударов по российской энергетической инфраструктуре, поскольку атаки имеют значительное влияние.

Кроме того, эту позицию раскритиковало издание The Hill. Там отметили, что этот призыв является абсурдным и обреченным на провал политическим решением администрации Джо Байдена. Издание отметило, что Украина должна снизить способность Кремля поставлять свои войска, чтобы выиграть развязанную против нее войну.

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