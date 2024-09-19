Эти учения являются возможностью и для изучения боевого опыта Украины в борьбе с малыми беспилотными летательными аппаратами.

С 10 по 20 сентября 2024 года в Нидерландах проходят учения стран-членов НАТО и трех-стран партнеров по противодействию дронам. Там собрались более 450 участников из 19 стран, в том числе и Украины.

Цель этих учений – проверка способности коммерчески доступных систем противодействия беспилотникам беспрепятственно работать вместе, подчеркивает пресс-служба Альянса. И в этом году Украина впервые приняла участие в испытаниях вместе с представителями частного сектора и научного сообщества.

Во время ежегодных учений НАТО по технической совместимости против беспилотных летательных аппаратов (C-UAS) было испытано более 60 систем и технологий противодействия беспилотникам, таких как датчики, системы наведения на беспилотники, глушилки и киберперехватчики, в реальных условиях.

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"Первое активное участие Украины в этих учениях является частью Дорожной карты инновационного сотрудничества Украина – НАТО, одобренной лидерами стран Альянса и Украины на Вашингтонском саммите. Такие учения, как C-UAS TIE, предоставляют уникальную возможность для совместного решения насущных проблем, таких как автономность и оперативная совместимость беспилотников, а также для изучения боевого опыта Украины в борьбе с малыми беспилотными летательными аппаратами", – говорится в сообщении.

Отмечается, что интеграция технологий противодействия беспилотникам в Интегрированную противовоздушную и противоракетную оборону НАТО (IAMD) является важной для усиления сил и средств сдерживания и обороны Альянса.

"На саммите в Вашингтоне в 2024 году члены Альянса предприняли шаги по дальнейшему улучшению готовности, реагирования и интеграции IAMD НАТО и договорились поддерживать разработку и внедрение интегрированной архитектуры противовоздушной и противоракетной обороны для Украины", – добавили в пресс-службе Альянса.

Как Запад перенимает боевой опыт Украины

Новое подразделение Сухопутных войск США перенимает опыт Украины в области беспилотников и радиоэлектронной борьбы. Как пишет Business Insider, по словам военных аналитиков, Пентагон намерен интегрировать уроки войны в Украине в собственную армию, и среди них – влияние беспилотников.

Кроме того, Норвегия планирует усилить свои военно-морские силы, развернуть две дополнительные бригады сухопутных войск, и также усилить собственную противовоздушную оборону. И в работе над улучшением ПВО страна планирует использовать украинский опыт в войне с Россией.

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