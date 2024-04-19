Речь идет прежде всего о поиске действительно дешевого решения против дронов, а также усилении войска дополнительными зенитными ракетными комплексами NASAMS.

Норвегия в рамках своего рекордного увеличения расходов на 150 млрд долларов на 12 лет планирует усилить свои военно-морские силы, развернуть две дополнительные бригады сухопутных войск, а также усилить собственную противовоздушную оборону. Что касается последнего, то Норвегия планирует использовать украинский опыт в войне с Россией. Об этом пишет издание Breaking Defense со ссылкой на главу вооруженных сил Норвегии генерала Эйрика Кристофферсена.

Он отметил, что кроме вариантов новой высококачественной системы противоракетной обороны большой дальности, "самым важным сейчас является приобрести больше систем, которые мы уже имеем".

Речь идет в первую очередь о портативных системах противовоздушной обороны БПЛА, а также ракетных комплексах NASAMS средней дальности. Относительно последних, отметил Кристофферсен, "мы знаем, что он работает, он проверен и доказал свою эффективность в Украине".

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По словам Кристофферсена, выводы, сделанные из наблюдения за ЗРК NASAMS в полевых условиях, а также усилия Сил обороны Украины в борьбе с вражескими дронами, прямо влияют на то, как Норвегия будет подходить к развитию своей противовоздушной обороны. И один из наиболее важных выводов, которые можно сделать из этой войны: на низшем уровне - противодействия БПЛА - количество имеет очень большое значение.

"Нам нужно увеличить расходы на простые системы, которых нам нужен огромный объем, которые могут противостоять очень низкотехнологичным беспилотникам, чтобы мы не использовали самые сложные ракетные системы против чего-то дешевого", - сказал он.

В то же время относительно планов закупки систем большой дальности Кристофферсен считает, что надо уделить больше внимания и времени этому вопросу, чтобы убедиться, что они выберут правильный комплекс с учетом того, как сегодня быстро развиваются и ракетные, и противоракетные технологии. "Это системы Patriot или что-то еще? Это очень затратно, требует большого количества людей. Так что это важное решение", - сказал он, добавив, что надеется, что объявление о закупке таких комплексов Норвегия сможет сделать "как можно скорее".

Норвегия и война в Украине

В начале марта стало известно, что Норвегия присоединилась к коалиции по противовоздушной защите Украины. Сейчас Норвегия участвует в трех таких коалициях - морской коалиции, которую Норвегия возглавляет вместе с Великобританией, коалиции F-16, в которой Норвегия передаст боевые самолеты F-16 и будет обучать украинский персонал этой системе, и коалиции противовоздушной обороны, которую возглавляют Германия и Франция.

Впоследствии стало известно, что Осло получил от Вашингтона разрешение на предоставление Украине 22 самолетов F-16, а также двигателей, вспомогательных материалов, тренажеров, запчастей и другого соответствующего оборудования.

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