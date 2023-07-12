Подоляк считает Эрдогана безупречным в том, чтобы подчеркнуть никчемность Путина.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган прежде всего руководствуется интересами собственной страны. Освобождение Стамбулом плененных Россией командиров "Азова" было унижением "субъектности" Москвы и лично Путина, считает советник главы ОП Михаил Подоляк.

Он отметил, что для Эрдогана Путин уже не соперник.

"Они несопоставимы. Поэтому, мне кажется, что Эрдоган своим решением по "азовцам" просто продемонстрировал, что он субъектен, в отличие от Путина. Для него существуют только интересы Турции, а не интересы умирающей страны под названием "россия". Турция показывает, что субъекта "Россия" не существует. То есть, это уходящий субъект, его не выгодно поддерживать", - высказался советник главы ОП.

В этом контексте Подоляк вспомнил Китай: "У Китая то же самое. Мы видим снижение градуса заявлений, практически равнодушное отношение к тому, что делает и говорит РФ".

Подоляк считает Эрдогана безупречным в том, чтобы подчеркнуть никчемность Путина. "Но это ему было нужно не для того, чтобы унизить Путина (он его не рассматривает как политический субъект), это было нужно, чтобы подчеркнуть субъектность самого Эрдогана", - отметил Подоляк.

"Эрдоган показал, что есть Турция, которая сегодня выглядит иначе, что есть Турция, которая претендует на конкретные роли (она эти роли уже забрала), есть Турция, у которой есть свой интерес в Черноморском регионе. Эрдоган хочет показать, что в акватории Черного моря Россия не будет доминировать - ни сейчас, ни в будущем", - сказал представитель Офиса президента.

По словам Подоляка, Россия с военной точки зрения сегодня не представляет никакой угрозы для любой страны НАТО. Эрдоган это осознал.

Зерновая сделка и освобождение "азовцев" - главное

8 июля в Украину вернулись легендарные командиры, которые защищали завод "Азовсталь" в Мариуполе. После обмена с РФ в сентябре 2022 года они находились в Турцию под протекцией Эрдогана. Это было условием страны-агрессора. Н но турецкий лидер дал добро на их возвращение, не уведомив Кремль.

Позже Эрдоган одобрил и членство Швеции в НАТО, что стало еще одним ударом "в спину" для России, по ошибке считавшей Турцию своим "союзником".

Все это произошло на фоне обострения вокруг продления зерновой сделки, позволявшей Украине по безопасному морскому "коридору" поставлять свое зерно в третьи страны. Москва неоднократно использовала ее как рычаг для манипуляций Запада.

По мнению эксперта Романа Свитана, турецкий флот может стать определяющим фактором для разблокировки черноморских портов Украины без всяких "зерновых сделок".

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