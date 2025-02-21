У РФ нет желания установить мир в Украине. Такой вывод сделал министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми, после того как выслушал выступление российского коллеги Сергея Лаврова на встрече дипломатов G20.

Лэмми сказал Reuters в кулуарах встречи: "Мы и близко не подошли к урегулированию путем переговоров". Он отметил, что когда слушает то, что говорят россияне и что говорит Лавров, то не видит "желания действительно достичь этого мира".

"Это критический момент, Европе необходимо увеличить... расходы на оборону", - сказал Лэмми, повторив британскую цель тратить на нее 2,5% ВВП и обещание помощи Украине.

"Мы обязуемся выделять Украине 3 миллиарда долларов в год до тех пор, пока будет нужно", - подчеркнул министр.

Издание напомнило, что американский президент Дональд Трамп ошеломил европейских союзников, позвонив российскому диктатору Владимиру Путину, чтобы обсудить прекращение войны без предварительной консультации с Украиной и Европой.

"Мы с нетерпением ждем возможности поговорить с президентом Трампом об этом подробнее (о переговорах по Украине). Мы совершенно ясно понимаем, что Украина должна играть свою роль, она должна быть в центре этих переговоров", - высказал мнение Лэмми.

Переговоры с РФ

В Институте изучения войны сообщили, что российский диктатор Владимир Путин пытается оптимизировать российскую делегацию на переговорах с США, чтобы получить как можно больше уступок со стороны Вашингтона. В частности, в состав российской делегации на переговорах вошли люди, которые, по мнению Путина, наиболее эффективны в коммуникации с конкретными лицами со стороны США.

А 19 февраля The Telegraph написал, что РФ и США пытаются избавиться от президента Украины Владимира Зеленского. Это является главной целью Путина, поскольку никто не сделал больше, чтобы помешать амбициям Кремля поработить Украину и сломить ее дух.

Вас также могут заинтересовать новости: