Базу для военных ФРГ строят в Литве.

Литва начала строительство военной базы, на которой к концу 2027 года будет размещено до 4000 боеспособных немецких военнослужащих. Это станет первой постоянной дислокацией немецких военных за рубежом со времен Второй мировой войны, пишет Reuters.

Германия обязалась разместить войска в приграничном с Россией государстве – члене НАТО и Европейского союза – в прошлом году. Министр обороны Германии Борис Писториус сравнил это решение с размещением союзных войск в Западной Германии во время холодной войны для защиты Западной Европы в случае советского нападения.

По оценкам командующего Вооруженными силами Литвы Раймундаса Вайкснораса, в ближайшие три года страна потратит более 1 миллиарда евро на развитие базы. Это является одним из крупнейших строительных проектов в ее истории – для страны с населением 2,9 миллиона человек и экономикой, составляющей десятую часть от немецкой, это "огромная инвестиция", отметил Вайкснорас в кулуарах во время церемонии запуска.

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"Бригада будет работать как средство успокоения нашего населения и сдерживания, чтобы оттеснить россиян", – добавил он.

На базе в Руднинкае, расположенной недалеко от столицы Литвы – Вильнюса и всего в 20 км от союзницы России Беларуси, разместятся до 4 000 военнослужащих, хранилища для танков и другой техники, а также стрельбища всех размеров. Еще около тысячи немецких военных и гражданских подрядчиков будут размещены на других объектах в Литве.

Однако контракты на строительство заключены только на пятую часть зданий комплекса в Руднинкае. Это вызывает опасения, что он не будет готов вовремя. Министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас заявил журналистам, что его ведомство заключит контракты на остальные работы к концу этого года, когда закончится срок полномочий его правительства.

"Правительство Германии запросило у парламента 2,93 миллиарда евро на заказ 105 танков Leopard 2 A8, частично для оснащения литовской базы, согласно конфиденциальному проекту бюджета, с которым Reuters ознакомилось в июне. Однако бюджетные распри внутри раздробленной коалиции Германии ставят под угрозу обещание Берлина модернизировать свои вооруженные силы", – говорится в материале.

Отмечается, что Литва увеличила свои расходы на оборону до 3% валового внутреннего продукта (ВВП) в этом году. Правительство страны также повысило налоги, чтобы поддержать оборонные нужды в течение следующих нескольких лет.

"Если мы не будем в безопасности, то не будет безопасности и для них (Германии)", – подчеркнула премьер-министр Литвы Ингрида Симоните.

Страны-соседи РФ укрепляют границу и усиливают контроль

С 8 августа Эстония решила ввести усиленный таможенный контроль на границе с Россией. Нововведения касаются всех пограничных пунктов пропуска на российско-эстонской границе – в Нарве, Лухамаа и Койдула.

Ранее Польша, Литва, Латвия и Эстония призвали Европейский Союз построить линию обороны вдоль границы блока с Россией и Беларусью, чтобы защититься от военных угроз и других вредных действий со стороны Москвы.

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