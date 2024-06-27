Польша и страны Балтии всерьез обеспокоены опасностью, которую несет Кремль и Минск.

Польша, Литва, Латвия и Эстония призвали Европейский Союз построить линию обороны вдоль границы блока с Россией и Беларусью, чтобы защититься от военных угроз и других вредных действий со стороны Москвы. Об этом сообщает Reuters.

В письме председателю ЕС лидеры четырех стран, граничащих с Россией и Беларусью, заявили, что проект призван защитить блок из 27 стран с населением 450 миллионов человек.

"Создание системы оборонной инфраструктуры вдоль внешней границы ЕС с Россией и Беларусью позволит решить острую и насущную необходимость защитить ЕС от военных и гибридных угроз", говорится в письме.

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Гибридные угрозы, как сообщается, представляют собой сочетание военных и невоенных, а также дезинформацию, кибератаки, экономическое давление и вытеснение мигрантов через границы.

Некоторые дипломаты ЕС оценили стоимость строительства такой линии обороны вдоль 700-километровой границы ЕС с Россией и Беларусью примерно в 2,5 миллиарда евро (2,67 миллиарда долларов США).

По данным агентства, европейские инвестиции в оборону станут одной из главных тем обсуждения лидеров ЕС на саммите, поскольку российско-украинская война идет уже третий год, а Москва активизирует гибридные операции против Запада.

"Необходимо принять чрезвычайные меры, поскольку внешняя граница ЕС должна быть защищена военными и гражданскими средствами", - говорится в письме четырех стран.

ЕС защищается от России

Напомним, ранее Греция и Польша призвали создать систему противовоздушной обороны ЕС по образцу израильского "Железного купола".

В Эстонии тем временем заявили, что продолжат строительство линии обороны на границе с Россией несмотря на заверения Путина в том, что он не собирается нападать на Польшу или страны Балтии.

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