В эстонском правительстве заявили, что хотят исключить попадание в Россию подсанкционных товаров.

С 8 августа Эстония решила ввести усиленный таможенный контроль на границе с Россией. Нововведения касаются всех пограничных пунктов пропуска на российско-эстонской границе – в Нарве, Лухамаа и Койдула, сообщает национальная телерадиовещательная компания Эстонии ERR.

В правительстве Эстонии подчеркнули, что усиленный таможенный контроль призван исключить попадание в Россию подсанкционных товаров: "Часто местом назначения в декларации указывают третьи страны, но мы этому не верим. И практика показывает, что на пути к пункту назначения – который в основном находится в странах Азии – этот товар останавливается на полпути, где-то среди российских просторов. Среди таких товаров есть много подозрительных вещей, например, предметы военного или смешанного назначения, и наличка", – заявил министр финансов страны Юрген Лиги.

По его словам, усиленный контроль означает, что каждый при выезде в Россию так или иначе будет сталкиваться с представителями эстонского государства.

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"Если говорить о пассажирах, то прежде всего это будет выражаться в визуальном контроле и опросе. При возникновении подозрений или выборочно будет осуществляться дополнительный досмотр личных вещей вплоть до осмотра с помощью рентгена", – пояснил представитель правительства.

Он отметил, что транспорт будут осматривать так же. При необходимости осмотр может быть более основательным, вплоть до привлечения рентгена. Что касается товаров, то в первую очередь будут проверяться документы. При необходимости также будет осуществляться дополнительный осмотр. В некоторых случаях речь может идти о разгрузке товара.

Санкции против РФ

Польша назвала условие, при котором откроет КПП на границе с Беларусью. Варшава ставит открытие пограничных переходов с Беларусью в зависимость от освобождения журналиста Анджея Почобута, который был задержан в 2021 году и отправлен на 8 лет в тюрьму.

Операторы электросетей Эстонии, Латвии и Литвы подписали соглашение об отделении от общей с Россией и Беларусью электросети БРЭЛЛ в феврале 2025 года. Сейчас эти три балтийские страны все еще полагаются на российских операторов для контроля частот и балансировки сети.

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