Считается, что кит сбежал из "академии животных-шпионов" российского военно-морского флота.

Российский кит-шпион появился у берегов Швеции. До этого он несколько лет обитал у норвежского побережья, развлекая местных рыбаков и просто рядовых норвежцев. Об этом пишет The Washington Post.

Кит-белуха по имени Хвалдимир (каламбур от из слова "хвал", что по норвежски означает "кит", и славянского имени "Владимир") впервые появилась у норвежского побережья в 2019 году. Присмотревшись к животному, рыбаки заметили на нем специальную упряжь с надписью "Снаряжение Санкт-Петербурга". Это вызвало подозрение, что кит является бывшим участником программы российского военно-морского флота, в рамках которой россияне пытались использовать морских животных в качестве шпионов.

Норвежцы сняли упряжь с кита, после чего Хвалдимир начал вести вольную жизнь у берегов Норвегии – преимущественно около северной провинции Финнмарк, граничащей с Мурманской областью РФ. Но на прошлой неделе его заметили в Осло-фьорде – на самом юге Норвегии, а теперь кит добрался и до Швеции.

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Шведские власти быстро приняли меры по уходу за китом.

"Появление Хвалдимира в Швеции добавило еще один международный элемент в многолетнюю сагу восхищения и беспокойства по поводу того, как лучше всего поступить с дружелюбным животным, которое, как считается, было бывшим агентом разведки", – пишет WP.

Ученый и бывший дрессировщик морских млекопитающих Ванесса Пиротта отметила, что кит предпринял путешествие из тихих северных вод в густонаселенные скандинавии, скорее всего, в поисках человеческого общения, поскольку до попадания в дикую среду всю жизнь Хвалдимир, очевидно, был тесно связан с людьми.

Эта склонность животного к общению с человеком занимает центральное место в спорах о том, что с ним делать.

Скандинавские защитники природы выступают за создание охраняемого природного заповедника специально для этого кита, где он сможет пройти полноценную реабилитацию перед тем, как его попытаются подружить с дикими белухами.

"Мы считаем, что он заслуживает быть по-настоящему свободным с себе подобными", — говорят зоозащитники.

Но у этой идеи есть и противники, которые считают недопустимым заключение кита в новый "плен". Они отмечают, что Хвалдимир уже находится в дикой природе, и что киты, привыкшие к общению с человеком, часто испытывают трудности с ассимиляцией в диких популяциях.

И хотя появление Хвалдимира в Швеции вызвало обеспокоенность, его положение в скандинавских водах далеко не ужасное. Зоозащитники отмечают, что кит кормится самостоятельно и успешно избегает смертельных столкновений с кораблям, чем демонстрирует "уличную смекалку".

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