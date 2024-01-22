Польский премьер подчеркнул, что тех, кто по-тихому поддерживает российского диктатора Владимира Путина, запомнят и никогда не простят.

Премьер-министр Польши Дональд Туск убежден, что те главы правительств стран в Европейском Союзе, которые отказываются поддерживать Украину в войне, развязанной Россией, предают ЕС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Туск сказал во время совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским встречи со студентами украинских высших учебных заведений. Польский премьер отметил, что в Евросоюзе иногда не хватает единства, как это произошло на саммите в декабре, когда премьер-министр Венгрии не поддержал предложение создания Украинского фонда на сумму около 50 млрд евро.

"Есть несколько политиков, несколько государств в Европейском Союзе, которым, по моему мнению, не хватает либо доброй воли, либо воображения. Я нахожусь в постоянном остром политическом споре с премьер-министром Венгрии Орбаном", – сказал Туск.

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По его словам, много лет назад они с Орбаном были друзьями, а политическую карьеру начинали при схожих обстоятельствах – как молодые антикоммунистические активисты. В этой связи, как предположил Туск, могло бы казаться, что такому политику как Орбану понятно, каковыми могут быть негативные последствия склонения к "империи зла".

"Россия Путина, можем это без сомнения сказать, не является ничем лучшим, чем бывший Советский Союз, когда он был наиболее агрессивной потугой. Можем сказать, что Россия Путина более жестока и страшна, чем Советский Союз. Казалось бы, что такие люди как Виктор Орбан должны с большой настроенностью стоять рядом с нами бок о бок, потому что помнят те времена, и делать все, чтобы поддержать Украину", – отметил Туск.

Как уверяет польский премьер, в Евросоюзе будет найден способ, и уже ведется соответствующая работа, чтобы Европа вместе с Орбаном или без него однозначно поддерживала Украину как в процессе интеграции с ЕС, так и в процессе оказания различной помощи во время войны.

Чиновник отметил, что Евросоюз должен признать, что война РФ против Украины – это война против Европы. Он уверен, что нельзя быть членом ЕС и не помогать Украине.

"Если ты европеец по ценностям и традициям, если ты хочешь быть европейцем – ты должен однозначно стать на сторону Украины в этом конфликте. Не только потому, что есть такой наш интерес или твой интерес, но борьба Украины с Россией – это борьба за суть европейскости. Кто не хочет поддерживать Украину в этом – тот отказывается от Европы. Для меня Украина на сегодня является гораздо более европейской, чем некоторые европейские политики, которые этой очевидной правды не понимают. Кто по-тихому поддерживает Путина, тот предает Европу в каждом измерении и аспекте. Ему это запомнят и никогда не простят", – сказал Туск.

Кроме того, он с намеком на словацкого премьер-министра добавил, что те отдельные страны, которые являются членами НАТО, но не хотят вступления Украины в Альянс, ослабляют собственное государство.

Визит Туска в Украину

Утром в понедельник, 22 января, премьер-министр Польши Дональд Туск прибыл с визитом в Киев.

По итогам встречи с главой польского правительства президент Владимир Зеленский сообщил, что Польша предоставляет Украине новый оборонный пакет. На встрече стороны также обсудили гарантии безопасности и присоединение Польши к совместной декларации "Группы семи", согласованной в Вильнюсе.

В то же время Дональд Туск заявил, что страны, которые занимают нейтральную позицию в войне Российской Федерации против Украины, заслуживают самое темное место в политическом аду.

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