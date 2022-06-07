Новый миниатюрный боеприпас Bozok с лазерным наведением уже прошел несколько успешных испытаний.

Турция запустила серийное производство новых мощных боеприпасов с лазерным наведением для беспилотников Bayraktar TB2, которые используют ВСУ в войне с РФ.

Об этом сообщает турецкое издание Daily Sabah.

Новый миниатюрный боеприпас Bozok с лазерным наведением уже прошел несколько успешных боевых испытаний - он наводится на цель по лазерному лучу, а также имеет проникающую боевую часть увеличенной мощности и дальность применения до 15 км.

Серийное производство корректируемых планирующих бомб Bozok уже началось.

По словам разработчиков, Bozok обеспечивает эффективную защиту, не ставя под угрозу дружественные войска, предоставляя БПЛА возможности для атаки. Его легкий и компактный дизайн позволяет обеспечить эксплуатационную совместимость с дронами, где вес имеет решающее значение.

Разработчики не назвали дату возможных поставок боеприпаса, однако отметили, что они будут осуществляться партиями.

Что такое Bayraktar TB2

Bayraktar TB2 – это ударный оперативно-тактический средневысотный БПЛА с продолжительностью полета более 12 часов. Может вести разведывательные действия и поражать цели высокоточными ракетами и бомбами, способен поднимать в воздух груз до 55 кг.

Как сообщал УНИАН,2 июня стало известно, что Турция бесплатно передаст беспилотник Bayraktar, на который Литва собирала средства для Украины.

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