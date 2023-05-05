Обычно граница Беларуси и России свободна для проезда ввиду таможенного союза.

Беларусь возобновила пограничный паспортный контроль на границе с Россией. Эту информацию журналистам издания "Зеркало" подтвердили в Госпогранкомитете Беларуси.

Издание со ссылкой на сообщения читателей пишет, что на трассе М1, ведущей из Минска в Москву, вечером в четверг поставили погранпункт – пару вагончиков для пограничников, четыре шлагбаума, заградительную ленту с шипами.

Поскольку между Россией и Беларусью пограничный контроль обычно не осуществляется, журналисты позвонили в Госпогранкомитет, чтобы узнать о причинах происходящего. Там заявили, что теперь на границе у людей будут проверять документы – но только на въезде в Беларусь.

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"На выезде нет, это на въезд. Согласно законодательству об органах пограничной службы, на въезде в Республику Беларусь сейчас будет вестись проверка документов. Это временно. До особого распоряжения", – заявили пограничники.

В Госпогранкомитете уточнили, что такой контроль будет на всех основных въездах из России. Причиной назвали выполнение соглашения с Россией о взаимном признании виз.

Очевидцы сообщают, что на прежде свободной для проезда границе появились очереди. При этом беларуские пограничники особенно тщательно проверяют россиян.

"Всех выгоняют из машин, обыскивают, записывают документы", – говорят очевидцы.

Ситуация в Беларуси – последние новости

К проживающим в Беларуси украинцам приходят с проверками из милиции и Комитета государственной безопасности. Издание "Зеркало" опубликовало истории нескольких из них. КГБисты интересуются, общаются ли они с родственниками из Украины и как относятся к войне.

При этом недавно в Совбезе Беларуси заявили, что в стране "под ружьем" находятся 1,5 миллиона человек. Правда, подавляющее большинство из этого числа, очевидно, так называемое народное ополчение, куда записали практически всех военнообязанных мужчин страны.

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