Расследование должно установить, была ли это ложная тревога.

Около полуночи в пятницу, 29 сентября, жители румынских уездов Галац и Тульча получили уведомления от властей о том, что они должны спрятаться, поскольку существует вероятность "падения объектов из воздушного пространства".

Как пишет румынское издание Digi24, мэр пограничного Галаца Ионуц Пучеану был возмущен из-за этих сообщений. "Мы ждем, чтобы расследование установило, была ли это ложная тревога или это было что-то другое. Я считаю эти уведомления совершенно неприемлемыми, я их не понимаю", – говорит он.

Он заявил журналистам, что эти оповещения заставляют население паниковать, однако военные не предоставляют четких рекомендаций относительно того, что именно делать на фоне опасности. Мэр называет такое объявления тревоги "шоу".

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"При всем уважением к армии, но для психического здоровья общественности, граждан Румынии и особенно этой территории, я считаю, что все это шоу, свидетелями которого мы стали, должно быть немного уменьшено. Или, если есть что-то еще, скажите нам тоже, чтобы мы могли подготовиться. Что я могу сказать гражданам? Вы спите спокойно, когда мэрия, мэр и никто другой не в состоянии контролировать такой уровень сообщений? Я ни на секунду не призываю не верить таким сообщениям, но я считаю, что здесь следует возобновить обсуждение, чтобы установить минимальный предел, когда людей следует предупредить [об опасности]. Каждый раз, когда в Украине бомбардировка, как это происходит уже год или около того, все жили в общем смысле спокойно. Но такого пробуждения ото сна в 12 ночи у меня не было. Что делать? Паковать рюкзак и быть готовым к эвакуации?",- говорит Пучеану.

Последствия ударов РФ по Украине для Румынии - последние новости

В последние недели российские оккупанты все чаще наносят удары по приграничным городам Украины. От атак страдает юг Одесской области.

В начале 4 сентября во время очередной атаки по украинскому Измаилу в Румынии упал российский дрон. 13 сентября в Румынии впервые объявили воздушную тревогу - из-за атаки россиян по Украине. Для жителей румынских населенных пунктов на границе начали сооружать временные бетонные укрытия.

В ночь на 30 сентября российские "Шахеды", вероятно, залетели на румынскую территорию. В приграничных населенных пунктах снова объявляли воздушную тревогу. В Министерстве обороны Румынии заявляют, что система радиолокационного наблюдения армии среагировала на возможное несанкционированное проникновение в национальное воздушное пространство и падение объектов из воздушного пространства.

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