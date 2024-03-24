Начало самой войны большинство американцев ожидают уже в ближайшие годы.

Большинство граждан США ожидают начала Третьей мировой войны в течение ближайших десяти лет. По их мнению, Украина будет среди союзников Америки. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного международной платформой YouGov.

"Большинство американцев верят, что новая мировая война по крайней мере в определенной степени может произойти в ближайшие пять-десять лет, но большинство не думают, что они бы добровольно пошли служить на военных или небоевых ролях, если бы США были вовлечены", - сообщают авторы исследования.

Так, на вопрос о том, ожидают ли они начала мировой войны в ближайшие 10 лет, 61% американцев ответили утвердительно: 22% назвали такую возможность очень вероятной, 39% - достаточно вероятной. Не верят в близкое начало войны 22% опрошенных: 17% назвали этот сценарий не очень вероятным, а 5% - совсем невероятным. Примечательно, что сторонники Республиканской партии больше верят в близкое начало войны, чем сторонники демократов.

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При этом 77% опрошенных американцев считают, что США будут участвовать в новой мировой войне, если она действительно начнется. Также 72% ожидают, что в войну вступит Россия - причем на противоположной от США стороне. О Китае так же думают 69% опрошенных. Среди потенциальных врагов США в этой войне американцы чаще всего также упоминали Иран (67%), КНДР (65%) и Ирак (57%).

В перечне потенциальных союзников США Украину американцы упомянули одной из первых - 58% опрошенных. Больше голосов имеет только Великобритания - 67%. Также возможным союзником США американцы считают Израиль (58%), Францию (57%), Германию (54%), Австралию (51%) и другие страны.

Опрошенные американцы в подавляющем большинстве верят, что США вместе с союзниками смогут победить любую враждебную коалицию - Россию с ее союзниками (53% верят в победу США против 11%, которые верят в победу России), Китай с его союзникам (48% против 11%), Китай и Россию вместе с их союзниками (45% против 12%).

Показательно, что сами опрошенные не слишком стремятся участвовать в войне. Только 6% сказали, что пошли бы добровольцами на такую войну. Еще 9% пошли бы воевать, если бы их призвали. 13% уже сейчас признаются, что будут избегать попадания на фронт. Остальные выбрали такие варианты как "не уверен" и "не думаю, что понадоблюсь вооруженным силам из-за возраста или инвалидности".

Угроза Третьей мировой войны

Как писал УНИАН, США могут ускорить начало мировой войны, если самоизолируются и будут игнорировать действия региональных агрессоров. Именно по такому сценарию началась Вторая мировая война, которую США могли остановить, но самоустранились в ее начале.

Между тем аналитики предупреждают, что Запад категорически не готов к полномасштабной войне на истощение, как в Украине. Проблема заключается как в неправильной военной доктрине, сосредоточенной на быстротечной маневренной войне, так и в неготовности промышленной базы к производству большого количества оружия.

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