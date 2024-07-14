Президент Украины пожелал США стать сильнее после стрельбы на предвыборном митинге.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал стрельбу по республиканцу, экс-президенту США и кандидату на пост американского лидера на предвыборном мероприятии.

Об инциденте лидер украинцев высказался в соцсети Х. "С ужасом узнал о стрельбе по бывшему президенту США Дональду Трампу во время его предвыборного митинга в Пенсильвании", - написал глава нашего государства.

Президент добавил, что такому насилию не должно быть места в мире, и оправданий ему нет. "Я рад узнать, что Дональд Трамп уже в безопасности, и желаю ему скорейшего выздоровления. Также выражаю соболезнования близким жертвы этого нападения - участника митинга", - отметил Зеленский. Президент также пожелал Штатам стать после этого события сильнее.

Видео дня

В центре внимания Дональд Трамп - новости, которые стоит знать

В Пенсильвании во время выступления Дональда Трампа на предвыборном митинге прозвучали выстрелы, погиб человек. После стрельбы на ухе республиканца заметили кровь. Позже стало известно, что экс-президента обследовали в медучреждении, и с ним все в порядке.

Республиканец, президент Штатов и главный конкурент Трампа в предвыборной гонке Джо Байден осудил атаку во время митинга и подчеркнул, что в США такому насилию места нет.

Вас также могут заинтересовать новости: