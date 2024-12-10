Эксперт считает, что переброска российских самолетов из Сирии на войну против Украины не будет представлять серьезной угрозы.

Российские захватчики не смогут переломить ситуацию в воздушном пространстве после переброски самолетов из Сирии на войну против Украины. Об этом авиационный эксперт Анатолий Храпчинский сказал в эфире на Радио NV.

Эксперт отметил, что россияне в Сирии имели "довольно неплохую" по возможностям авиационную составляющую.

"Понятно, что там не базировались на постоянной основе самолеты стратегической авиации вроде Ту-95мс, Ту-160 или Ту-22м3, которые они активно использовали для "ковровых" бомбардировок... По крайней мере, самолеты тактической авиации, такие как Ил-22 скорее всего там были. Потому что это был основной компонент, который помогал даже во время восстаний бить по некоторым городам", - сказал Храпчиьский.

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При этом, по его мнению, эта российская авиационная составляющая в Сирии не представляет угрозы для Украины.

"Потому что количество самолетов недостаточно для того, чтобы сделать какой-то переломный момент. И опять же, давайте вернемся к тому, что россияне не овладели украинским небом за счет того, что наши военные активно работают даже благодаря тем же ПЗРК", - убежден Храпчинский.

Он добавил, что Украине беспокоиться не о чем.

"Надо понимать, что в любом случае, потери России непосредственно в Сирии - это нам на пользу", - добавил эксперт.

Россия перебросит самолеты и вертолеты из Сирии на войну против Украины

Как сообщал УНИАН, военный эксперт Михаил Жирохов считает, что российские захватчики перебросят самолеты и вертолеты из Сирии на войну против Украины. По его словам, большая часть этих самолетов - это Су-34, которые являются носителями управляемых авиационных бомб.

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