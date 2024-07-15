Байден осудил политическое насилие и призвал американцев объединиться.

После покушения на Дональда Трампа компания президента США Джо Байдена быстро изменила свою стратегию, отменив словесные нападки на бывшего главу страны, чтобы сосредоточиться на послании единства, сообщает Reuters.

Как отметило агентство, через несколько часов после стрельбы кампания Байдена сняла телевизионную рекламу и приостановила другие политические коммуникации, включая те, которые освещали осуждение Трампа по делу о выплате денег порнозвезде.

Кроме того, во время своего выступления в Белом доме, Байден заявил, что "нужно объединиться как одна нация", осудил политическое насилие и попросил американцев "позволить ФБР делать свою работу".

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"В ближайшее время кампания действующего президента США в своей предвыборной агитации будет опираться на рассказ о том, как он осуждал все виды политического насилия, включая его резкую критику "беспорядка", который был вызван студенческими протестами из-за войны Израиля в Секторе Газа", - цитирует Reuters собеседников, которые говорили на условиях анонимности.

Ранее некоторые республиканцы обвинили Байдена, что это он якобы вдохновил стрелка на покушение на жизнь Трампа. В то же время руководители кампании Байдена заявили, что ожидают, что попытка убийства Трампа уменьшит давление со стороны демократов в Конгрессе на то, чтобы 81-летний президент отказался от участия в гонке.

Покушение на Трампа - что известно

Как ранее писал УНИАН, в Трампа стреляли во время выступления в Пенсильвании. По данным правоохранителей, всего прозвучало 5 выстрелов, один человек, который был на митинге, погиб, еще двое - получили ранения. В то же время известно, что Трамп был ранен в ухо.

Чуть позже AP узнал странные детали ликвидации стрелка. Как известно, очевидцы видели подозрительного человека, который находился на крыше, и рассказали о нем правоохранителям. Стрелком оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс.

"...местный офицер поднялся на крышу и столкнулся с Круксом, который увидел офицера и повернулся к нему как раз перед тем, как офицер спустился в безопасное место... при сложившихся обстоятельствах офицер не смог бы достать свой пистолет. Офицер отступил вниз по лестнице, а Крукс быстро выстрелил в сторону Трампа", - рассказал шериф округа Батлер Майкл Слуп.

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