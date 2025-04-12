Его администрация уже готовит соответствующий указ.

Администрация президента США Дональда Трампа готовит указ, позволяющий создавать запасы металлов, добытых на дне Тихого океана, с целью противодействия доминированию Китая в цепочках поставок батарей и редкоземельных элементов.

Образующиеся под высоким давлением за миллионы лет конкреции (минеральные образования) размером с картофелину содержат никель, кобальт, медь и марганец, используемые в батареях, электропроводке и вооружении, а также следы редкоземельных элементов, пишет Financial Times.

Сообщается, что США стремятся к самодостаточности в обеспечении критически важными минералами. К тому же администрация Трампа продолжает оказывать давление на Украину с целью заключения соглашения по полезным ископаемым, угрожать захватом Гренландии и аннексией Канады.

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Экс-начальник штаба Совета нацбезопасности при первом президентстве Трампе Александр Грей заявил, что Белому дому логично сосредоточиться на добыче на морском дне, поскольку Китай всё чаще рассматривает глубоководные районы как "передовую в экономическом и военном соперничестве с США".

"Как и в случае со судостроением и критически важными минералами в целом, крайне важно сосредоточить усилия правительства США на наиболее уязвимых направлениях перед лицом амбиций КНР", — добавил он.

Создание стратегического запаса так называемых полиметаллических конкреций с морского дна поможет США сократить отставание от Китая в мировой гонке за освоение ресурсосодержащих районов Тихого океана.

На прошлой неделе Пекин ввёл ограничения на экспорт некоторых редкоземельных элементов, в очередной раз используя эти металлы как средство экономического давления. Создание такого резерва рассматривается как часть более широкой инициативы по ускорению рассмотрения заявок на морскую добычу в рамках законодательства США и созданию наземных мощностей по переработке конкреций.

Согласно планам, запасы должны будут "обеспечить наличие больших объёмов [сырья] на территории США, готовых к использованию в будущем" — на случай конфликта с Китаем, который может ограничить импорт металлов и редкоземельных элементов, пишет СМИ.

Однако журналисты отмечают, что при администрации Трампа США практически не участвовали в международных переговорах по добыче на морском дне. США не ратифицировали Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года, которая заложила правовую основу для таких работ. Переговоры в Международном органе по морскому дну (ISA), прошедшие в прошлом месяце на Ямайке, и вовсе завершились без согласия на начало добычи в международных водах, поскольку десятки стран продолжают настаивать на моратории на такую деятельность.

Противники добычи утверждают, что она может нанести вред слабоизученным организмам, обитающим на глубине нескольких километров, включая кораллы и белых осьминогов.

Другие новости о "войне" Трампа с Китаем

Ранее УНИАН сообщал, что республиканцы увидели в решении Трампа по пошлинам победу. Законодатели от Республиканской партии высоко оценили решение Трампа. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон назвал "паузу" в ведении пошлин "искусством сделки".

Кроме того, стало известно, что Трамп выводит из-под действия пошлин смартфоны и компьютеры даже из КНР. От экстремальных тарифов освобождаются смартфоны, ноутбуки, жесткие диски, процессоры компьютеров и карты памяти.

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