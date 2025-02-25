Экономический обозреватель издания считает, что США намерены следовать только собственным краткосрочным интересам.

США при администрации Дональда Трампа постепенно отказываются от Украины и своей послевоенной роли в мире. На это указывают три ключевых события, о которых рассказал главный экономический обозреватель Financial Times Мартин Вольф.

Отмечается, что первым таким событием является выступление 12 февраля министра обороны США Пита Хегсета перед контактной группой по обороне Украины в НАТО. Тогда он намекнул лидерам европейских стран, что теперь они предоставлены сами себе.

Вольф подчеркнул, что Хегсет распространял идею, что США при администрации Трампа в первую очередь волнуют ее собственные границы и Китай. Он также говорил о том, что Европа должна обеспечить подавляющую долю будущей летальной и нелетальной помощи Украине.

Видео дня

Вторым событием, которое ярко отражает позицию США на внешнеполитической арене, является речь вице-президента США Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля. Тогда он сказал, что "Европа отступает от некоторых из ее самых фундаментальных ценностей". В качестве примера такой угрозы он привел то, что правительство Румынии аннулировало результаты выборов.

Вольф напомнил, что аргумент Вэнса довольно противоречивый, учитывая то, что Трамп и сам пытался аннулировать результаты президентских выборов четыре года назад.

Третьим и самым показательным событием являются переговоры о будущем Украины между США и Россией в Саудовской Аравии. Вольф считает, что так Вашингтон ясно дал понять своим европейским партнерам, что их мнение не имеет значения для администрации Трампа.

Более того, Хегсет уже говорил о том, что границы Украины не будут восстановлены в том виде, в котором они были в 2014 году по итогам переговоров. Также он заверил, что Киеву не стоит рассчитывать на членство в НАТО, что стало своеобразным "подыгрыванием" российскому диктатору Владимиру Путину, подчеркнул Вольф.

Еще больше усугубляет напряженность то, что США отказались признавать Россию агрессором. Вольф напомнил, что в администрации Трампа даже обвиняли правительство Украины в том, что оно допустило войну на своей территории.

Кроме того, США проголосовали за собственную резолюцию о войне в Украине в Совете Безопасности ООН вместе с Россией и Китаем. В это же время Франция, Великобритания и другие европейские страны воздержались.

Помимо этого Вольф добавил, что США потратили на военную помощь Украине всего 0,19% ВВП, что является ничтожно малой цифрой по сравнению с тем, сколько Вашингтон выделял на другие войны.

По словам Вольфа, последние две недели прояснили две вещи - США решили отказаться от той роли в мире, которую они взяли на себя во время Второй мировой войны, а также то, что Штаты с возвращением Трампа в Белый дом решили стать еще одной сверхдержавой, безразличной ко всему, кроме своих краткосрочных интересов.

В ответ на такое направление американской политики Европе остается либо воспрянуть духом, либо распасться, уверен Вольф. Он считает, что европейцам создать гораздо более прочное сотрудничество, опирающееся на прочные рамки либеральных и демократических норм, начав со спасения Украины от злобы Путина.

Трамп и Украина - важные новости

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что "помогает Украине так, как никто никогда не помогал". Также глава Белого дома заверил, что войну, возможно, удастся урегулировать в течение ближайших недель.

Кроме того, Трамп угрожал Украине "проблемами" за отказ от сделки об украинских полезных ископаемых. Он говорил, что США предоставили Украине помощи на 300 миллиардов, хотя это не соответствует реальности.

Вас также могут заинтересовать новости: