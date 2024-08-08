По словам журналистов, Трампу, вероятно, придется отыскать альтернативное место для переговоров.

Несмотря на критику, бывший президент США Дональд Трамп уверен, что ему удастся восстановить свои отношения с российским диктатором Владимиром Путиным, если его переизберут в ноябре. Он заявил сторонникам, что в течение дня после вступления в Белый дом он заключит соглашение об окончании войны в Украине.

В The Times отметили, что Трампу, скорее всего, придется отыскать альтернативное место для переговоров. Известно, что Хельсинки (Финляндия) был любимым городом для встреч между президентами США и их советскими коллегами во время холодной войны. Однако в городе заявили кандидату в президенты США, что не будут принимать никакого участия в мирных переговорах, которые могут привести к распаду Украины.

"Я бы полностью исключила проведение таких дискуссий в Хельсинки, если бы со стороны России не было значительных шагов, которые бы свидетельствовали о том, что она хочет вернуться к уважению к международному праву. Сейчас мы не ведем никакого политического диалога с Россией, и мы не планируем начинать его до тех пор, пока Россия будет продолжать вторжение в суверенную страну по соседству с ней", - отметила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен. Видео дня

В The Times подчеркнули, что отказ Хельсинки принимать переговоры между США и Россией показывает изменения в политике Финляндии после вторжения в Украину, когда страна отказалась от своего послевоенного нейтралитета и присоединилась к НАТО.

Также издание напомнило, что Джеральд Форд и Леонид Брежнев подписали Хельсинкские соглашения в 1975 году, Михаил Горбачев и Джордж Буш-старший вернулись в балтийский порт через 15 лет, а Билл Клинтон и Борис Ельцин выбрали Хельсинки для саммита в 1997 году.

"Но встреча Трампа с Путиным в 2018 году, похоже, в последний раз выступит посредником между ядерными сверхдержавами мира. По этому случаю жители Хельсинки получили подсказку, что на самом деле думал их президент Саули Нийнисте (бывший президент Финляндии - УНИАН) о своих требовательных гостей, когда его сфотографировали, как он, помахав им рукой на прощание, хлебает заслуженный бокал пива в соседнем баре", - добавили в материале.

В свою очередь Валтонен обвинила Россию в эксплуатации их системы предоставления убежища.

"Финляндия ценит международные законы, договоры и право искать убежища. Но то, что произошло на нашей восточной границе, а также, к сожалению, в странах Балтии и Польше со стороны Беларуси, не имеет ничего общего с нормальным процессом поиска убежища. Ситуацию нельзя сравнивать с Италией или Великобританией. Потому что это случай, когда страна, которая враждебно настроена к нам, имела возможность выбирать от нашего имени, кого высылать. А мы не можем этого допустить", - объяснила она.

Переговоры с РФ - последние новости

Ранее результаты опроса показали, что большинство украинцев поддерживают переговоры с Россией, однако без сдачи ни одной части украинских территорий. Отмечается, что 57% опрошенных украинцев считают, что Украина должна вступать в переговоры с РФ для попытки достичь мира, а 38% - что не должна. Еще 5% затруднились ответить.

В то же время командир штурмовой группы 2-го механизированного батальона Третьей отдельной штурмовой бригады (3 ОШБр) Даниил Смирнов резко высказался относительно переговоров с РФ. По его словам, сейчас Украине нет смысла подписывать мирный договор с Россией.

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