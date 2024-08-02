В частности, две трети опрошенных считают "полностью приемлемым" сценарий, когда Украина возвращает территорию, подконтрольную ей до 2014 года, включающую весь Донбасс и Крым.

Более половины опрошенных граждан Украины поддерживают переговоры с Российской Федерацией, но без сдачи ни одной части украинских территорий.

Об этом свидетельствуют результаты общенационального телефонного опроса Национального Демократического Института и Киевского международного института социологии. В частности, 57% опрошенных украинцев считают, что Украина должна вступать в переговоры с Россией для попытки достичь мира, а 38% - что не должна. Еще 5% затруднились ответить.

Исследование свидетельствует, что по сравнению с ноябрем 2023 года, в мае этого года количество тех, кто поддерживает переговоры с РФ, выросло на 15%.

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При этом, респонденты ответили, какой видят приемлемой или неприемлемой цену за мир.

Так, 66% считают "полностью приемлемой" цену, когда Украина возвращает территорию, подконтрольную ей до 2014 года, включающую Донбасс и Крым.

В то же время, 60% опрошенных считают "совсем неприемлемой" цену, что Украина претендует только на ту территорию, которая подконтрольна ей сейчас.

53% считают "совсем неприемлемым" вариант, при котором Украина отказывается от заявленной цели вступления в Евросоюз. 49% ответили, что аналогично "совсем неприемлемо" отказываться от заявленной цели вступления в НАТО.

Еще 37% считают совсем неприемлемым вариант, что Украина возвращает территорию, подконтрольную ей до февраля 2022 года, не включающую Крым и отдельные районе Донецкой и Луганской областей.

Опрос был проведен 8-25 мая 2024 года. Методом регулярного телефонного опроса было опрошено 2,508 респондентов. Временно оккупированные территории по состоянию на 23 февраля 2022 года (Автономная Республика Крым, г. Севастополь, оккупированные районы Донецкой и Луганской областей) были исключены из выборки. Респонденты, проживающие на территориях, которые были оккупированы после 24 февраля 2022 года были опрошены (если они чувствовали себя в достаточной безопасности, чтобы отвечать на вопросы).

Случайная погрешность для национальной выборки не превышает 2.2%.

Переговоры с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что Украина не может быть против, если весь мир желает видеть присутствие Российской Федерации за столом переговоров. В то же время, глава государства заявил, что вопрос о сдаче украинских территорий в обмен на мир с РФ нельзя принимать без украинского народа.

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