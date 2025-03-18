Мари-Агнес Страк-Циммерманн заявила, что Европа должна "проснуться".

Председатель Комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Страк-Циммерманн (СвДП) выразила опасения по поводу разговора президента США Дональда Трампа с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. По ее мнению, речь может идти не только о "разделе Украины", но и о более масштабных последствиях для Европы.

В эфире WELT TV Страк-Циммерманн заявила: "То, что сейчас происходит, по-настоящему жутко. А с учетом того, насколько непредсказуем американский президент, мы не можем знать, что будет дальше".

Кроме того, она отметила, что Украина "дрожит" не без оснований. По ее словам, Европа должна быть по-настоящему бдительной, ведь "за столом" сидят два человека, которые, возможно, планируют раздел всей Европы. Страк-Циммерманн опасается, что первым шагом в этом процессе станет "жертва" Украины.

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"Путин демонстрирует миру, что он готов к переговорам, а Трамп пытается показать, что понимает Путина и Россию. И самая большая трагедия в том, что Путин намного превосходит Трампа. Потому что Путин четко знает, чего хочет: он хочет восток Украины, он хочет окончательно удержать Крым. Это его максималистские требования", - подчеркнула она.

Что еще известно о разговоре Путина и Трампа

Ранее УНИАН сообщал, что Стармер позвонил Трампу перед его переговорами с Путиным. Он сказал президенту США, что Украина должна быть в "сильнейшей позиции", чтобы обеспечить "справедливый и прочный мир".

Кроме того, у Зеленского опасаются, что Трамп может согласиться отдать РФ Одесский порт. Такое сообщение появилось на фоне подготовки к разговору президентов США и России.

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