В то же время генсек НАТО по-прежнему верит в диалог с Россией

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал своим худшим днем на посту 24 февраля 2022 года - день широкомасштабного вторжения России в Украину.

"Я не был удивлен, потому что мы знали от спецслужб, что должно было произойти. Но то, что это произошло на самом деле, все равно меня шокировало. Я понял, что это поворотный момент в нашей истории: есть Европа до этого дня и другая Европа после", - заявил он в интервью немецкой газете FAZ.

При этом Столтенберг заверил, что Альянс сделал все возможное, чтобы дипломатическим путем отговорить Россию от широкомасштабного вторжения в Украину.

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"Война началась не в 2022 году, а в 2014 году с захвата Россией Крыма и части Донбасса. После этого ситуация долгое время оставалась неизменной, несмотря на практически ежедневные бои. Но весной 2021 года внезапно произошло значительное присутствие российских войск вблизи границы с Украиной. Мы не были уверены, что это значит. Летом часть войск снова была выведена. Многие тогда считали, что это были всего лишь учения, как заявили сами россияне. Однако осенью мы получили более подробные разведывательные отчеты о возможностях и намерениях России снова атаковать Украину", - отметил он.

Генсек НАТО признался, что, несмотря на тщетные усилия отговорить РФ, он по-прежнему верит в диалог, но "в сочетании с обороной и сдерживанием":

"Мы должны быть сильными, чтобы вести содержательный диалог. Конечно, места для этого сейчас гораздо меньше, почти нет по сравнению с 2014 годом. Одним из моих первых крупных проектов на посту Генерального секретаря была активизация Совета Россия-НАТО, который долгое время не собирался. Ясно одно: чтобы положить конец этой войне, в определенный момент необходимо снова начать диалог с Россией. Но он должен основываться на силе Украины".

Глобальный саммит мира - актуальное

Напомним, в пятницу, 13 сентября, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следующий Глобальный саммит мира запланирован на ноябрь 2024 года, и на него собираются пригласить Россию.

Кроме этого, Зеленский анонсировал новую встречу с президентом СЩА Джо Байденом, чтобы представить свой "победный план" о том, как положить конец развязанной Россией войне.

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