Олег Пастернак говорит, что Россия боится разозлить Трампа, чтобы тот не согласился предоставить Украине больше оружия.

Сегодняшний вылет российских бомбардировщиков и истребителей на пусковые позиции но без запусков ракет по Украине может быть проверкой Кремля на реакцию новоизбранного президента США Дональда Трампа, который заявил, что намерен остановить войну России в Украине. Такое мнение высказал политолог Олег Пастернак.

Он заметил, что главный интерес непосредственно Трампа - показать свое величие, усадить Украину и Россию за стол переговоров и "выжать" максимальный пиар-эффект типа "я не допустил 3-ю мировую войну". До прихода Трмпа в должность переговоров не будет, подчеркнул Пастернак.

"Трамп еще не является президентом до 20 января. Следующие три месяца - это еще будет проверка друг друга, ощущение друг друга (сторон). Кто куда и как может двигаться. Как только Трамп становится президентом может идти уже о непосредственном старте процесса", - сказал Пастернак.

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Он подчеркнул, что Трамп - человек импульсивный, экстрентичный и очень нарциссический.

"Россия боится сейчас разозлить Трампа. Поэтому они очень аккуратно себя ведут. Они достаточно осторожно будут себя вести, изучая как Трамп будет реагировать. Именно с этим я связываю сегодняшнюю ракетную тревогу, когда Ту взлетали и взлетали МИГи. То есть это своеобразная дипломатическая проверка, как будет реагировать Трамп на эти все всплески эскалации, которые Путин искусственным образом формирует, чтобы держать инициативу", - сказал Пастерпнак.

Он подчеркнул, что перед тем, как начнутся переговоры, должны быть условия для их начала. И Трампу надо будет понять, какое соглашение удовлетворит Украину и Россию, чтобы они сели за стол переговоров.

По его мнению, вероятнее всего, встреча Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским состоится еще до инаугурации, поскольку для украинской дипломатии очень приоритетным является установление личных, рабочих, прямых, эффективных взаимоотношений между первыми лицами государства.

Пастернак отметил, что Трампу не хватает российского понимания, поэтому переговоры невозможно будет организовать и без личного разговора с Путиным. Он добавил:

"Если исходить из разных позиций Путина, то он то заявляет, что хочет всю Херсонскую и Запорожскую область, то начинает говорить о возвращении к какому-то "Стамбулу", то другие какие-то фантазии... Трампу нужно понимание, где Путин может пойти на компромиссы, а где он блефует и никаких компромиссов не будет".

Война в Украине - позиция Трампа

Как сообщал УНИАН, республиканец Дональд Трамп стал победителем президентских выборов в США. Во время избирательной гонки он заявил, что после вступления в должность быстро прекратит войну в Украине. Это даже побудило сразу нескольких крупных букмекеров открыть прием ставок на то, сможет ли Трамп достичь этой цели.

Издание Associated Press в свежем материале пишет, что избранный президент США Дональд Трамп в первый день на посту планирует посадить Россию и Украину за стол переговоров.

Сегодня, 11 ноября, утром Россия после длительной паузы имитировала массированный ракетный удар по Украине. В воздух страна-агрессор подняла до 13 Ту-95МС, которые являются носителями крылатых ракет, и три МиГ-3, которые могли ударить аэробаллистическими ракетами "Кинжал". Самолеты выходили на пусковые рубежи и осуществляли пусковые маневры, но только имитировали удары.

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