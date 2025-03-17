Политика Трампа ухудшает ситуацию и делает бургеры в США дороже.

Жители США страдают не только от дефицита яиц. В стране сейчас наблюдается недостаточное производство говядины, пишет издание The Economist.

Отмечается, что средняя цена фунта (0,45 кг) говяжьего фарша выросла с 3,90 доллара в январе 2020 года до 5,60 доллара сейчас. Рост цен является результатом высокого спроса в сочетании с ограниченным предложением. Американское стадо крупного рогатого скота стало меньше из-за недостаточного инвестирования десять лет назад.

Импорт должен был спасти ситуацию и остановить дальнейший рост цен. Однако президент США Дональд Трамп хочет ввести новые высокие пошлины на импорт сельскохозяйственной продукции. Это, вероятно, будет касаться и говядины. Трамп призвал фермеров "готовиться" выращивать пищу на продажу для внутреннего рынка и "получать удовольствие".

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По мнению издания, ограничения только повысят цены, ускорят распродажу запасов и затормозят инвестиции, что ударит по отрасли. Даже если новые пошлины на сельхозпродукцию не введут, могут снова вернуть 25% пошлину на импорт из Канады и Мексики, что может сильно ударить по рынку.

К примеру, корова может несколько раз пересечь границу, прежде чем попадет на стол. Часто телят выращивают в Мексике, затем откармливают в США, а на убой отправляют в Канаду, после чего мясо снова возвращается в Америку. Если пошлины заработают, то эта схема может сорваться.

Дефицит яиц в США - главные новости

В начале февраля сообщалось, что рестораны в США стали жертвами национального дефицита яиц. Тогда цены подскочили до 7 долларов за упаковку.

Американский миллиардер Илон Маск, который возглавляет Департамент эффективности правительства США, на фоне серьезного дефицита яиц обвинил бывшего президента США Джо Байдена в "убийстве" кур.

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