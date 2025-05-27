'Потерял самоконтроль': The Times выяснила, что могло сломать психику Путина

Еще в 2022 году нынешний госсекретарь США Рубио заметил, что с Путиным что-то случилось в психическом состоянии.

После лет публичных восхищений "крепкой рукой" Владимира Путина, президент США Дональд Трамп резко сменил риторику. На выходных он заявил, что президент России "полностью сошел с ума". Этот комментарий появился после очередной волны российских авиаударов по гражданским объектам в Украине, которые уже стали привычным элементом стратегии Кремля. Но за сухими фактами - все более очевидное психическое обострение самого Путина, пишет The Times.

По мнению экспертов, корень этого безумия - в изоляции российского президента во время пандемии COVID-19. В то время как в большинстве стран мира лидеры сохраняли определенный публичный режим, Путин буквально исчез со сцены. Он провел до двух лет в своей резиденции в Ново-Огарево под Москвой, избежав каких-либо контактов даже с самыми высокими чиновниками. Резиденция была оснащена дезинфекционными тоннелями, а посетители - включая ветеранов - должны были проходить двухнедельную изоляцию перед встречей.

Все это ограничило коммуникацию Путина до тесного круга силовиков во главе с Николаем Патрушевым, человеком, который распространял теории заговора о вторжении США, браки с животными в Европе и эвакуацию западных элит в Сибирь из-за "извержения супервулкана".

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Психологи и эксперты предполагают, что такая изоляция, соединенная с паранойей и информационным вакуумом, могла существенно повлиять на здравомыслие российского президента. Бывший кремлевский советник Глеб Павловский подтверждает:

"Предыдущий Путин был благоразумным. Сейчас он реагирует на картины в собственной голове".

Политический аналитик Аббас Галлямов добавляет: "Когда человек теряет самоконтроль - это плохо заканчивается".

Впервые признаки радикального изменения в поведении Путина публично заметил тогдашний американский сенатор, а ныне госсекретарь Марко Рубио еще в феврале 2022 года, после вторжения в Украину. "С Путиным что-то не так", - писал он тогда в соцсетях. Но пока тогда слова звучали как предупреждение, сегодня это уже звучит как диагноз.

Трамп назвал Путина сумасшедшим

Ранее Трамп обрушился на Путина с жесткой критикой, обвинив его в безумии и безосновательных убийствах мирных жителей Украины.

"Он абсолютно сошел с ума! Он без надобности убивает множество людей, и я говорю не только о солдатах. Ракеты и беспилотники запускают по городам в Украине без всякой причины", - написал Трамп.

Тем временем новый законопроект, который введет жесткие санкции против России, получил огромную поддержку в Сенате США как со стороны республиканцев, так и демократов. Некоторые члены Сената дали понять, что попытаются вынести его на голосование, не дожидаясь "зеленого света" от президента Дональда Трампа.

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