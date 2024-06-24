Десятилетие назад правитель России обещал преодолеть ужасы исламского экстремизма.

Недавние теракты в Российской Федерации подтверждают ошибочную политику правителя РФ Владимира Путина. Об этом говорится в материале CNN.

Издание отмечает, что на данный момент "видна лишь небольшая часть насилия, которое бушевало в Дагестане в воскресенье, и это уже ужасно".

"Москва десятилетиями пыталась сдержать неистовый исламистский экстремизм, который ее годы жестокого подавления и бедности разожгли на Северном Кавказе. Иногда это происходит с помощью грубой силы, иногда через выборочное обнародование информации. Но ни одна из этих попыток не преодолела проблему", - пишет СМИ. Видео дня

Авторы утверждают, что это нападение - почти через три месяца после того, как вооруженные люди ворвались в московский "Крокус Сити Холл", убив 133 человека - усиливает неприятный факт, что "исламистская угроза России метастазировала, как и во всем мире, и следующее, молодое поколение сохраняет ту же мерзкую ненависть к прошлому и настоящему Кремля".

"Нападения на христиан в Дагестане в воскресенье перекликаются с самым ужасным преступлением боевиков - осадой школы в Беслане в 2004 году, где был обстрелян православный район и погибло более 300 человек, большинство из которых дети. Тогда реакция сил безопасности была ужасной, пока не прибыл спецназ и мужественно подавил осаду, понеся большие потери в своих рядах. Поздней ночью президент России Владимир Путин пробрался в район, чтобы увидеть раненых в больнице. Беслан был проявлением болячки, которую он пообещал вылечить, когда пришел к власти. Как и сейчас, он потерпел неудачу тогда и не хотел фотосессий с разрушением", - резюмирует издание.

Теракты в России

Накануне в Дагестане вспыхнули уличные бои между террористами и полицией. Вооруженные люди открыли огонь по синагоге и православному храму в городе Дербент. Впоследствии был обстрелян пост ДПС в Махачкале. После этого в спецслужбах РФ заявили о ликвидации пятерых террористов.

Позже в Госдуме РФ заявили, что за терактом в Дагестане стоят Украина и НАТО. В частности, по мнению депутата Госдумы РФ от Дагестана Абдулхакима Гаджиева, за терактом могут стоять спецслужбы Альянса.

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