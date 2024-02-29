По словам канцлера, эта война не должна превратиться в прямое столкновение России с НАТО.

Война России против Украины не должна превратиться в войну между РФ и НАТО. Солдаты Бундесвера не будут воевать на украинском фронте.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в видеообращении после резонансной инициативы президента Франции Эммануэля Макрона относительно вероятности введения иностранных войск в Украину.

"Как федеральный канцлер Германии я не буду отправлять солдат наших вооруженных сил (Бундесвер) в Украину. НАТО не является и не будет одной из сторон этой войны. И это означает, что Германия не будет участвовать в войне", - заявил Шольц в видеообращении, опубликованном вечером 28 февраля, добавив.

В то же время канцлер заверил, что Германия совместно с партнерами усилит поддержку Украины, добавив, что "отважная украинская армия сильнее всего нуждается в боеприпасах и оружии, особенно для противовоздушной обороны".

Инициатива Макрона относительно иностранных войск в Украине

Как сообщал УНИАН, 26 февраля в Париже встретились лидеры и высокопоставленные чиновники многих европейских стран и других союзников для обсуждения дальнейшего оказания поддержки для обороны Украины в войне с Российской Федерацией.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что хотя официального согласия нет, он не исключает привлечения западных войск на территорию Украины в будущем.

Также Макрон объявил о создании "коалиции" для предоставления Украине "ракет и бомб средней и большой дальности". Он призвал европейские страны "производить больше" боеприпасов для Украины.

Кроме того, Макрон заявил, что Европа должна быть готова к возможному нападению России на страны НАТО.

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