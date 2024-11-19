Из-за упрямства Шольца "Таурусы" для Украины стали трендом предвыборной кампании в Германии.

Украина не получит немецкие крылатые ракеты Taurus, пока Олаф Шольц остается действующим канцлером. Он действительно верит, что такая поставка может вызвать неконтролируемую эскалацию войны, пишет Bild.

На саммите G20, который сейчас проходит в Бразилии, Шольц снова повторил свое обещание не давать Украине "Таурусы", пока он остается канцлером.

"Он убежден, что развертывание Taurus было бы безответственным. Ракета долетает до Москвы, где поражает даже такие цели, как "правое верхнее окно". Шольц опасается, что результатом может стать неконтролируемое расширение войны", - пишет Bild.

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По данным журналистов, где-то в конце 2022 - начале 2023 года военные подготовили для Шольца всю информацию о ракетах Taurus, после чего он и пришел к мысли, что Украине нельзя давать это оружие, что бы об этом ни говорили другие.

"Это означает: в этом пункте Шольц даже не последует за своим другом, президентом США Джо Байденом", - добавляет Bild.

По информации издания, Шольц никогда не обсуждал вопрос ракет Taurus с российским диктатором Владимиром Путиным. В частности не касались этой темы и во время их телефонного разговора на прошлой неделе.

"Говорят, что он (Шольц) только спорил о своем решении по Taurus с президентом Украины Владимиром Зеленским и обсуждал это с ключевыми союзниками, такими как Байден", - пишет Bild.

После того, как США разрешили использовать ракеты ATACMS по территории РФ, дебаты по "Таурусам" станут частью избирательной кампании, которая де-факто стартовала в Германии. По информации Bild, Шольц очень разозлился, когда кандидат в канцлеры от ХДС Фридрих Мерц заявил, что в случае, если он возглавит немецкое правительство, то выставит Путину ультиматум - прекратить бомбардировку украинских гражданских объектов или Украина получит Taurus.

"Говорят, перед своими людьми Шольц заявил: ставить такие ультиматумы ядерной державе, будучи самой неядерной нацией, он считает опасным "проявлением показательной бравады", - пишет Bild.

По мнению авторов публикации, Украина получит ракеты Taurus только после избрания в Германии нового канцлера после выборов в феврале.

Шольц не дает Украине "Таурусы"

Как писал УНИАН, во время саммита G20 в Бразилии Шольц заявил, что не изменил своей позиции относительно передачи Украине немецких ракет Taurus. Он добавил, что Берлин сделал исключение и позволил применить немецкое оружие по пограничью РФ для обороны Харькова, однако это решение не меняет его основных принципов.

При этом в самой Германии Шольц сталкивается со все большим давлением относительно отправки дальнобойных ракет в Украину. На днях Роберт Хабек, который претендует на пост канцлера от "Зеленых", пообещал предоставить Киеву Taurus, если победит на выборах.

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