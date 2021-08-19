В настоящее время аэропорт Кабула контролируют американские военные. Контингент составляет примерно 7 тыс. человек.

Представитель террористического движения "Талибан" призвал афганцев не собираться в районе аэропорта Кабула, а идти домой. Призыв касается людей, у которых нет права на вылет.

Движение утверждает, что с 15 августа около аэропорта погибли 12 человек. Ранее президент США Джо Байден говорил о планах вывезти до 65 тыс. афганцев.

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"Мы не хотим причинить вред тем, кто находится в аэропорту", - заявил представитель движения Reuters. По его словам, причиной смерти 12 человек стала стрельба или давка на территории аэропорта, передает kommersant.

Ситуация в аэпопорту Кабула

Аэропорт Кабула контролируют американские военные. Контингент составляет примерно 7 тыс. человек.

Президент США Джо Байден ранее заявил, что в добавок к 10–15 тыс. американцев планируется вывезти из Афганистана от 50 тыс. до 65 тыс. афганцев. Джо Байден указал, что если эвакуацию удастся ускорить до 5–7 тыс. человек в день, то войска будут выведены из Афганистана до конца месяца.

Захват Талибами власти в Афганистане

15 августа талибы вошли в Кабул и к концу дня объявили, что контролируют всю страну. Президент Ашраф Гани подал в отставку и покинул Афганистан. После этого в аэропорт начали приезжать люди, которые решили покинуть страну, началась давка. США подтвердили, что военные открывали предупредительный огонь в аэропорту Кабула для сдерживания толпы.

Автор: Ирина Погорелая