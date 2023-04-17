Несколько из них находятся в критическом состоянии.

В Дадевиле, штат Алабама, произошла стрельба на вечеринке по случаю дня рождения "Sweet 16".

Как пишет CNN, в результате инцидента погибли четыре подростка, еще по меньшей мере 15 получили ранения. Диджей Кинан Купер, который был на этой вечеринке, рассказал журналистам, что не слышал звуков драки или беспорядков до стрельбы.

"Очень грустно видеть всех детей, которые были расстреляны, и тех, кто умер. И увидев все эти тела у входной двери, все эти дети, вероятно, будут травмированы", - рассказал он.

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Не менее 15 подростков попали в больницу с огнестрельными ранениями, несколько из них находятся в критическом состоянии. В медицинском учреждении сообщили, что шесть человек уже выписали, еще девять подростков перевели в другие больницы.

Полиция не разглашает никакой информации о нападавшем или возможных мотивах.

Стрельба в США: последние новости

По данным Архива насилия с применением огнестрельного оружия, за первые 15 недель этого года в США произошло не менее 162 массовых расстрелов.

Напомним, что недавно в штате Кентукки работник банка устроил стрельбу прямо в отделении. Мужчина убил пять человек, он вел онлайн-трансляцию в сети.

В марте в штате Теннесси девушка открыла огонь на территории христианской школы Святого Павла. Она убила шестерых человек.

Зимой СМИ писали, что в Калифорнии мужчина открыл огонь на одной из ферм, после этого он приехал на стоянку полиции.

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