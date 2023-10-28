В итоговую декларацию они включили отдельный пункт, в котором выражается солидарность с Украиной, поддержка Формулы мира президента Владимира Зеленского.

Страны Латинской Америки впервые осудили российскую агрессию против Украины. Соответствующую итоговую декларацию они приняли на форуме "свободная Америка".

Отмечается, что латиноамериканские страны приняли итоговую декларацию форума "Свободная Америка". Это первая общая позиция христианско-демократических партий с четким осуждением российской агрессии против Украины, сообщила заместитель председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк.

По ее словам, в текст декларации включили отдельный пункт, в котором выражается солидарность с Украиной, поддержка Формулы мира президента Владимира Зеленского и осуждается российская агрессия против нашего государства.

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"Мы солидарны с народом Украины, который страдает от неоправданной, неспровоцированной российской агрессии. Призываем все страны Америки присоединиться к реализации формулы мира для достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в Украине в соответствии с Уставом ООН", - указывается в документе.

Кондратюк подчеркнула, что это впервые, когда удалось в таком широком формате стран Латинской Америки осудить российскую агрессию против Украины. Впервые из-за такого широкого межпартийного формата, объединяющего 34 партии 21-го государства Латинской Америки, получилось привлечь внимание общественности и политикума этого региона к борьбе, которую ведет народ Украины с Россией.

"Имеем замечательный результат совместной и упорной работы моей команды вместе с посольством Украины в Мексике во главе с госпожой послом Оксаной Драмарецкой. Это также большой успех делегации Верховной Рады Украины, которую я возглавляла, как вице-спикер. Мы приняли непосредственное и активное участие в работе форума "Свободная Америка" и почувствовали очень благосклонное отношение и искреннюю поддержку и понимание коллег", - подытожила она.

Война в Украине - последние новости

Летом сообщалось, что Евросоюз не может наладить отношения со странами Латинской Америки из-за нежелание последних осуждать российскую агрессию в Украине.

По состоянию на 27 октября потери России в войне против Украины среди личного состава ориентировочно составили 297 тысяч 680 человек.

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