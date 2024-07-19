Генсек альянса считает, что политики должны строить отношения с республиканцем, как это было в 2016 году.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенбег заявил, что Европа не должна попасть в ловушку создания "самосбывающегося пророчества" о том, что альянс якобы умрет при втором президентстве Дональда Трампа и что трансатлантическим связям наступит конец, сообщает The Guardian.

Так, Столтенберг сказал, что лидеры должны взаимодействовать с Трампом так же как они это делали в 2016 году, независимо от того, какая риторика была во время избирательной кампании в США.

"Я работал с ним четыре года", - отметил генсек Альянса.

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Отвечая на вопрос, считает ли он, что Трамп изменился с момента окончания его президентства в 2020 году, Столтенберг ответил, что не может сказать, но добавил, что важно не создавать "самосбывающихся пророчеств таким образом, чтобы предположить, что новая администрация в Соединенных Штатах будет означать конец НАТО".

"Были беспокойства по этому поводу также в 2016 году. Реальность такова, что НАТО стало сильнее после четырех лет... больше войск, высокая готовность", - отметил Столтенберг.

Кроме того, лидер Альянса подчеркнул, что оптимистично настроен относительно будущего НАТО, и США останутся сильным союзником.

"Причина, почему я ожидаю, что Соединенные Штаты останутся сильным союзником заключается в том, что главная критика со стороны президента Трампа, а также со стороны кандидата на должность вице-президента Вэнса, главным образом была направлена не против НАТО. Прежде всего он был против того, чтобы союзники Альянса не тратили достаточно средств на оборону, и это меняется", - добавил генсек.

Он также утверждал, что США останутся в НАТО, поскольку члены альянса составляют 50% мировой "военной мощи". Если США уйдут, они будут одинокими и составляют лишь 25% этого военного потенциала.

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Как ранее писал УНИАН, Трамп официально стал кандидатом от "республиканцев" и вспомнил о войне в Украине. По его словам, он может остановить любую войну телефонным звонком.

"Я положу конец каждому международному кризису, созданному нынешней администрацией, включая ужасную войну с Россией и Украиной, которой бы никогда не произошло, если бы я был президентом", - подчеркнул он.

Также УНИАН сообщал, что Зеленский прокомментировал возможное президентство Трампа. Украинский президент подчеркнул, что готов работать с любым, кто находится у власти в США.

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