По его словам, любые мирные инициативы должны предусматривать вывод российских войск с украинских территорий.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал лидера КНР Си Цзиньпина напрямую взаимодействовать с президентом Владимиром Зеленским по вопросу прекращения войны в Украине. Накануне западные СМИ сообщали, что якобы ожидаются прямые переговоры.

Как передает корреспондент УНИАН, на пресс-конференции в Брюсселе генеральный секретарь Альянса отметил, что Украина должна решать, какими для нее являются приемлемые условия для мирного урегулирования.

"Китай должен начать понимать видение Украины и напрямую взаимодействовать с президентом Зеленским, если хочет быть серьезным в отношении мира", - сказал Столтенберг.

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При этом он напомнил, что Китай до сих пор не осудил незаконную агрессивную войну России против Украины.

Также генеральный секретарь Альянса подчеркнул, что будет приветствовать любую инициативу или план, который будет способствовать установлению справедливого и устойчивого мира.

По его словам, мирное предложение Китая содержит определенные положительные аспекты, которые он поддерживает. В частности, речь идет о ядерной безопасности, защите гражданского населения и особенно о важности суверенитета, территориальной целостности и независимости.

"Конечно, любое мирное решение для Украины должно основываться на этих принципах относительно уважения территориальной целостности и суверенитета Украины. И это также основной элемент мирного плана, который предложил президент Зеленский несколько месяцев назад", - сказал Столтенберг.

Он добавил, что надежный и долговременный мир должен быть таким, когда Украина будет уважаться как суверенное и независимое государство в Европе в соответствии с Уставом ООН.

"Режим прекращения огня или любое решение, согласно которому не будет уважаться суверенитет и территориальная целостность Украины, станет лишь способом для замораживания войны и создаст условия, когда Россия восстановит и перегруппирует силы и снова начнет атаку. Это не будет справедливым и устойчивым миром. Это только поможет России удержать территорию, которую она незаконно оккупировала", - отметил Столтенберг.

Переговоры Си с Зеленским-что надо знать

13 марта WSJ со ссылкой на информированные источники сообщила, что лидер Китая Си Цзиньпин планирует поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским впервые с начала полномасштабной войны.

Советник главы Офиса Зеленского Михаил Подоляк тогда заявил, что еще нельзя доподлинно сказать, что разговор может состояться.

20 марта Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Цзиньпин проведет телефонный разговор Зеленским после визита в Москву и встречи с российским диктатором Владимиром Путиным. Двухдневный визит Си в Москву начался вчера.

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