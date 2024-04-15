Компанию считают наиболее успешной в Европе, учитывая темпы развития и прибыли.

Вооружение Украины превратило советского производителя танков в провинциальном чешском городе в миллиардера.

Как говорится в материале Bloomberg, старый завод на окраине города Штернберк ремонтировал военные машины, брошенные нацистами после Второй мировой войны. Теперь он является частью комплекса, который производит оборудование для массового конфликта в Европе. Его владелец стал миллиардером.

Excalibur и Украина

Завод Excalibur превращает ржавые танки советских времен в полноценные боевые единицы. Бизнес, которым руководит Михал Стрнад, получил самый большой спрос на оружие со времен окончания холодной войны.

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Завод основал его отец. Сейчас он является крупнейшим и самым прибыльным компонентом Czechoslovak Group AS или CSG. По данным компании, в прошлом году доход подскочил до 1,73 миллиарда евро (1,9 миллиарда долларов), что более чем в три раза превышает показатель 2021 года.

"Даже если бы война закончилась завтра, понадобятся годы, чтобы пополнить исчерпанные запасы, не говоря уже о толчке к увеличению расходов на оборону и наращиванию производства. Я уверен, что еще долго будет высокий спрос", - сказал Стрнад.

По его словам, компания, которая также производит собственные боевые машины, а также гражданские и военные грузовики, имеет полный кейс заказов на несколько лет.

Новые вызовы и решения

Европа принимает меры для увеличения производства и усиления военной готовности в то время, когда США приостанавливают новое финансирование для Украины, а кандидат в президенты Дональд Трамп угрожал отказаться от партнеров по НАТО, которые не соответствуют требованиям по расходам. В прошлом месяце Европейский Союз согласился создать "стратегию оборонной промышленности".

Однако отрасль сталкивается со своими проблемами. Быстро расширяющиеся заказы требуют больших помещений и больше персонала. Также наблюдаются сбои в цепочках поставок, более высокие затраты на энергию, ограничения государственных расходов и тот факт, что некоторые инвесторы сдержанно финансируют производителей оружия.

На прошлой неделе аналитики Goldman Sachs Group Inc. заявили, что оценки некоторых оборонных компаний сейчас завышены. Акции Rheinmetall, например, выросли более чем на 500% за последние три года, превзойдя большинство крупных технологических компаний США.

"Сохранение расходов на оборону на уровне, который мы сейчас видим, почти наверняка будет означать тяжелые бюджетные решения для политиков", - сказал Гай Андерсон, главный аналитик компании Janes, которая специализируется на обороне и безопасности.

От основания до настоящего времени

Отец Стрнада, Ярослав, основал Excalibur в 1995 году. Он купил списанные советские танки и другое снаряжение у будущих членов НАТО в Восточной Европе с планом превратить их в металлолом для получения прибыли. Но предприниматель открыл процветающий рынок запасных частей и подержанных боевых машин в Африке, а также воспользовался некоторыми тесными политическими связями дома.

С тех пор Excalibur начал ремонтировать тяжелую военную технику, включая около 300 основных боевых танков Т-72. Около 100 из них сейчас погрузили на поезда и вместе с артиллерийскими снарядами отправили в Украину. Производство тяжелых боеприпасов CSG выросло более чем в 10 раз с начала войны в Украине, а его рабочая сила почти втрое увеличилась до 10 000 человек на предприятиях в восьми странах.

Михал Стрнад стал единоличным владельцем CSG в 2018 году, когда ему было около 20 лет. Согласно Bloomberg Billionaires Index, его состояние составляет не менее 5 миллиардов долларов, а компания является одной из самых быстрорастущих производителей оружия в Европе.

Группа строит новые сборочные цеха в трех европейских странах. Планы включают инвестиции сотен миллионов долларов в потенциальное совместное предприятие по производству оружия в Украине.

Планы расширения появились на фоне углубления беспокойства относительно ситуации в Украине из-за серьезной нехватки боеприпасов. Потепление также усиливает беспокойство относительно того, что Россия будет иметь больше шансов пробить линию фронта.

В комплексе Excalibur списанные Т-72 постепенно проходят через объект. Сначала их часть за частью снимают, а затем переоборудуют. Напротив старой мастерской расположены новые здания, которые строятся в рамках расширения компании. Новые цеха будут использоваться для производства новейших боевых машин, в том числе колесных самоходных гаубиц - еще одного важного компонента артиллерии, в котором нуждается Украина.

В часе езды от Excalibur автомобильная компания Tatra, входящая в состав CSG, только что начала разрабатывать водородные и аккумуляторные альтернативы своим гражданским и военным грузовикам.

Стрнад, который пришел в компанию еще школьником, стал генеральным директором в 21 год. Он готов вывести CSG на следующий уровень. Его долгосрочная цель состоит в том, чтобы наследовать стоимость предприятия Rheinmetall.

"Мы еще не Rheinmetall, но мы догоняем. Я даже не думал о продаже своих активов, хотя я получаю предложения каждый месяц. Если бы я продал, что бы я сделал с деньгами? Мне пришлось бы пойти и купить что-то другое, то какой смысл?", - сказал он.

Инициатива Чехии по оружию для Украины

Чехия предложила приобрести для Украины за пределами ЕС сотни тысяч боеприпасов. К инициативе присоединились уже около 18 стран, причем Германия пообещала сделать самый большой вклад на сегодня - 576 миллионов евро за 180 000 артиллерийских снарядов.

Чехия готова предоставить Украине тысячи дополнительных артиллерийских снарядов. По данным чешских источников, консорциум получил обязательства по поставке 300 тысяч крупнокалиберных артиллерийских боеприпасов, в частности первые партии должны прибыть в Украину не позднее июня. Также были сделаны необязывающие заявления о предоставлении еще 200 тысяч снарядов.

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