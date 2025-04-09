Ответы республиканцев и демократов существенно отличаются.

Мнения граждан Соединенных Штатов Америки относительно введения новых пошлин, американской роли в альянсах и помощи Украине серьезно разделились.

Опрос The Wall Street Journal проводился с 27 марта по 1 апреля, еще до объявления президентом Дональдом Трампом новых пошлин. Согласно ему, 77% республиканцев преимущественно положительно оценивают влияние пошлин на экономику, тогда как 93% демократов считают, что пошлины приводят к росту цен. Большинство зарегистрированных избирателей (54%) выступили против планов Трампа по введению тарифов.

81% избирателей-республиканцев считают, что союзники Штатов не берут на себя достаточно ответственности за свою оборону и американские налоги не должны идти на их защиту. По мнению 83% демократов, иностранные альянсы являются источником силы, поэтому должны финансироваться и в дальнейшем. В целом положительно к НАТО относятся 81% демократов и 31% республиканцев.

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83% демократов выступают за продолжение финансовой помощи Украине для защиты от Российской Федерации, тогда как 79% республиканцев высказываются против. Согласно результатам опроса, подавляющее большинство избирателей (51%) поддержало значительное сокращение внешней помощи другим странам, против выступили 45%.

Новые пошлины США

Напомним, в начале этого месяца администрация президента Дональда Трампа объявила о введении новых пошлин на импортируемые товары, направленных преимущественно против Китая и других торговых партнеров.

Введение новых пошлин вызвало значительные колебания на финансовых рынках и вызвало беспокойство среди инвесторов и потребителей.

Китай и другие страны объявили о введении соответствующих пошлин на американские товары. После этого Вашингтон сообщил, что вводит против Китая пошлины в размере 104%.

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