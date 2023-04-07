На этот раз они даже назвали имена причастных к созданию биологического оружия работников Пентагона.

Министерство обороны Российской Федерации продолжает создавать фейковые новости. На этот раз они продолжили тему "создания биолабораторий" на территории Украины, сообщает российское РИА Новости.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил, что Соединенные Штаты Америки возобновили строительство биолабораторий в Украине.

В Москве уверены, что Вашингтон расширяет формат подготовки украинских биологов. Вследствие этого якобы есть риск распространения опасных патогенов.

Видео дня

Более того, в Минобороны России даже назвали имена тех, кто якобы причастен к созданию биологического оружия. Среди них заместитель председателя Киевского областного лабораторного центра Наталья Родина и директор Украинского института проблем здравоохранения Елена Нестерова.

Также на брифинге войск РХБЗ заявили о причастных американцах к этому процессу.

"Сегодня мы дополняем список фигурантов биологических исследований Пентагона. Среди них: Элиот Джейкобс Перлман, руководитель неправительственной организации "Международный Институт проблем ВИЧ и туберкулеза" в Киеве, принимал непосредственное участие в создании лабораторной базы для реализации военно-биологических исследований на территории Украины", - заявил Кириллов.

Россия создает фейки о биолабораториях в Украине

РФ с 2014-го года пытается насадить обществу тезис о биолабораториях США на территории Украины, в которых создают биологическое оружие. Однако пока восприятие этого тезиса, как правды, остается в пределах российских границ.

В ноябре прошлого года Россия представила резолюцию, в которой указала на создание комиссия для расследования якобы "военно-биологической деятельности США на территории Украины". Ее поддержали только сама Россия и Китай. Голосование провалилось.

Однако Москва не сдается и продолжает распространять собственную информацию о создании биологического оружия на территории Украины. Например, в декабре в России заявили о том, что биолабораториями курируют американские демократы.

Вас также могут заинтересовать новости: