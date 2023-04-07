Министерство обороны Российской Федерации продолжает создавать фейковые новости. На этот раз они продолжили тему "создания биолабораторий" на территории Украины, сообщает российское РИА Новости.
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил, что Соединенные Штаты Америки возобновили строительство биолабораторий в Украине.
В Москве уверены, что Вашингтон расширяет формат подготовки украинских биологов. Вследствие этого якобы есть риск распространения опасных патогенов.
Более того, в Минобороны России даже назвали имена тех, кто якобы причастен к созданию биологического оружия. Среди них заместитель председателя Киевского областного лабораторного центра Наталья Родина и директор Украинского института проблем здравоохранения Елена Нестерова.
Также на брифинге войск РХБЗ заявили о причастных американцах к этому процессу.
"Сегодня мы дополняем список фигурантов биологических исследований Пентагона. Среди них: Элиот Джейкобс Перлман, руководитель неправительственной организации "Международный Институт проблем ВИЧ и туберкулеза" в Киеве, принимал непосредственное участие в создании лабораторной базы для реализации военно-биологических исследований на территории Украины", - заявил Кириллов.
Россия создает фейки о биолабораториях в Украине
РФ с 2014-го года пытается насадить обществу тезис о биолабораториях США на территории Украины, в которых создают биологическое оружие. Однако пока восприятие этого тезиса, как правды, остается в пределах российских границ.
В ноябре прошлого года Россия представила резолюцию, в которой указала на создание комиссия для расследования якобы "военно-биологической деятельности США на территории Украины". Ее поддержали только сама Россия и Китай. Голосование провалилось.
Однако Москва не сдается и продолжает распространять собственную информацию о создании биологического оружия на территории Украины. Например, в декабре в России заявили о том, что биолабораториями курируют американские демократы.