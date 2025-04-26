Издание выразило надежду, что Трамп не может хотеть, чтобы его наследием стала передача Украины российскому диктатору. Журналисты отметили, что еще не поздно Трампу изменить свой взгляд на войну.

Ракетный удар россиян по жилому дому в Киеве развеял ложные надежды на то, что Кремль хочет мира и это также возможность для президента США Дональда Трампа пересмотреть свою стратегию, которая не приводит к окончанию войны.

Как говорится в материале The Wall Street Journal (WSJ), эта кровавая атака проясняет суть войны и ее причины. Издание отметило, что российский диктатор Владимир Путин вторгся в Украину не потому, что страна собралась стать членом НАТО, не из-за Крыма или нескольких украинских областей, также речь не идет об отсутствии уважения США к проблемам безопасности Путина.

Путин, враг США, хочет подчинить себе Украину и исключить ее из числа свободных стран. "Это базовая истина является отправной точкой для любых продуктивных переговоров с Путиным", - констатировало издание.

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Трамп ответил на убийство мирных украинцев постом в соцсетях. "Владимир, ОСТАНОВИСЬ!", - написал он. "Но такие мольбы работают только в том случае, если подкреплены последствиями, если Путин не остановится", - отметили журналисты.

Кроме этого издание проанализировало заявление госсекретаря Марко Рубио, который сказал следующее: "Мы пытались понять вещи с точки зрения как украинцев, так и россиян. Что больше всего волнует украинцев? Что больше всего волнует россиян? И я думаю, что мы составили очень справедливое предложение". WSJ подчеркивает, что это раскрывает кардинальную ошибку администрации Трампа.

Как сказал историк Корейской войны Т. Р. Ференбах, "вы не можете иметь дело с тигром, выясняя его точку зрения на его голод". То есть, как отметили журналисты, Трамп не может хотеть, чтобы его наследием стала передача Украины российскому диктатору.

"Еще есть возможность начать иметь дело с россиянами, как с тигром, который игнорирует просьбы президента и стреляет ракетами по многоквартирным домам", - констатировало издание.

Переговоры по Украине

Трамп настаивает, чтобы Украина и РФ поскорее заключили мирное соглашение. Так, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф на переговоры в Париже 17 апреля привез мирный план из четырех разделов. Однако он был таков, что украинская делегация отказалась от него.

Кроме того, в украинском МИДе вчера рассказали, как относятся к угрозам американцев выйти из переговорного процесса.

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