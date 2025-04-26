Ракетный удар россиян по жилому дому в Киеве развеял ложные надежды на то, что Кремль хочет мира и это также возможность для президента США Дональда Трампа пересмотреть свою стратегию, которая не приводит к окончанию войны.
Как говорится в материале The Wall Street Journal (WSJ), эта кровавая атака проясняет суть войны и ее причины. Издание отметило, что российский диктатор Владимир Путин вторгся в Украину не потому, что страна собралась стать членом НАТО, не из-за Крыма или нескольких украинских областей, также речь не идет об отсутствии уважения США к проблемам безопасности Путина.
Путин, враг США, хочет подчинить себе Украину и исключить ее из числа свободных стран. "Это базовая истина является отправной точкой для любых продуктивных переговоров с Путиным", - констатировало издание.
Трамп ответил на убийство мирных украинцев постом в соцсетях. "Владимир, ОСТАНОВИСЬ!", - написал он. "Но такие мольбы работают только в том случае, если подкреплены последствиями, если Путин не остановится", - отметили журналисты.
Кроме этого издание проанализировало заявление госсекретаря Марко Рубио, который сказал следующее: "Мы пытались понять вещи с точки зрения как украинцев, так и россиян. Что больше всего волнует украинцев? Что больше всего волнует россиян? И я думаю, что мы составили очень справедливое предложение". WSJ подчеркивает, что это раскрывает кардинальную ошибку администрации Трампа.
Как сказал историк Корейской войны Т. Р. Ференбах, "вы не можете иметь дело с тигром, выясняя его точку зрения на его голод". То есть, как отметили журналисты, Трамп не может хотеть, чтобы его наследием стала передача Украины российскому диктатору.
"Еще есть возможность начать иметь дело с россиянами, как с тигром, который игнорирует просьбы президента и стреляет ракетами по многоквартирным домам", - констатировало издание.
Переговоры по Украине
Трамп настаивает, чтобы Украина и РФ поскорее заключили мирное соглашение. Так, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф на переговоры в Париже 17 апреля привез мирный план из четырех разделов. Однако он был таков, что украинская делегация отказалась от него.
Кроме того, в украинском МИДе вчера рассказали, как относятся к угрозам американцев выйти из переговорного процесса.
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