Штаты пожалеют, что бросили Украину, считает бывший командующий сухопутными войсками США в Европе.

Остановка помощи США Украине может иметь неприятные последствия для России, заявил бывший командующий сухопутными войсками США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес, передает Newsweek.

По его словам, война продолжает сулить "большие неприятности" для Москвы независимо от того, получит ли Украина какую-либо военную помощь от США. При этом ее заморозка может даже "ужалить" Россию на поле боя в долгосрочной перспективе, считает генерал:

"Россия на самом деле в большой беде… Предпосылка, которую использует администрация, когда говорит: "Украина, у тебя нет карт", - это просто неправда. У россиян большие проблемы. Украинцы остановили их, хотя мы даже не взяли на себя обязательств помочь им победить".

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Ходжес предположил, что прекращение помощи США Украине вдохновит европейских союзников Киева компенсировать разницу. Он признал, что это "будет плохо для украинцев" и для Европы "на какое-то время". Однако, в итоге, по его мнению, США пожалеют, что бросили Украину.

"Итак, представьте, если более 20 европейских стран наконец-то заново обнаружат свою стратегическую основу и начнут объединять свои невероятные промышленные мощности, которые затмевают то, что есть у России. Мы пожалеем, что они объединились и сделали это без нас и вопреки нам. И мы потеряем огромное количество влияния", - заявил Ходжес.

Остановка помощи США - актуальное

Напомним, ранее агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника американского Министерства обороны ообщило, что президент США Дональд Трамп приказал Пентагону приостановить всю военную помощь Украине. По словам источника, решение будет действовать до тех пор, пока Трамп не решит, что Киев "демонстрирует добросовестную приверженность миру".

Комментируя соответствующий риск остановки помощи США, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина настроена продолжать сотрудничество со Штатами:

"Сегодня эта поддержка есть в Украине, она продолжается. Относительно дискуссий о возможности прекращения (помощи от США), мы абсолютно спокойно всеми имеющимися и доступными для нас дипломатическими каналами будем продолжать спокойную работу с США, с Конгрессом США, с администрацией Трампа, с президентом Трампом".

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