Интерес Европы к американскому вооружению возрос после российского вторжения в Украину

Государственный департамент США одобрил возможную продажу Польше интегрированной системы боевого управления противовоздушной и противоракетной обороны и сопутствующего оборудования на сумму 15 миллиардов долларов. Варшава решила модернизировать свою систему противовоздушной обороны.

Издание Reuters пишет, что несмотря на одобрение Госдепартамента, в сообщении не указывано, что контракт подписан или переговоры завершены.

Интерес Европы к американскому вооружению возрос благодаря спросу на боеприпасы, средства противовоздушной обороны, средства связи, переносные ракеты Javelin и беспилотники, которые оказались критически важными на фронте в Украине.

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Пакет будет включать 48 пусковых установок Patriot и 644 ракеты-перехватчика Patriot Advanced Capability 3 Missile Segment Enhanced, сетевые каналы связи, датчики, вспомогательное оборудование, запчасти и техническую поддержку, заявил Пентагон.

Агентство Пентагона по сотрудничеству в области безопасности и обороны уведомило Конгресс о возможной продаже в среду. Пентагон заявил, что Raytheon Corp и Lockheed Martin были главными подрядчиками по поставке оружия.

Угроза для Польши из Беларуст - что известно

Варшава с первых дней вторжения России в Украины помогала отбить атаку российских оккупантов, в том числе передавала свою технику.

После попытки переворота главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин якобы намерен перебраться в Беларусь. Из-за этого соседние страны выразили свою обеспокоенность.

При этом вице-премьер Ярослав Качиньский заявил, что власти Польши решили укрепить свою границу с Беларусью из-за прибытия туда наемников ЧВК "Вагнер".

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