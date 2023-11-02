Новый пакет не будет включать дополнительные ракеты ATACMS.

В пятницу, 3 ноября 2023 года, Соединенные Штаты Америки планируют объявить новый пакет военной помощи Украине на сумму 425 миллионов долларов. В него войдут, в частности, средства для противодействия беспилотникам и боеприпасы.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление двух американских чиновников. Ожидается, что новый пакет не будет включать дополнительные ракеты ATACMS.

"Высокопоставленные республиканцы в Конгрессе призвали президента Джо Байдена прислать в Украину ракеты большего радиуса действия, несмотря на то, что некоторые законодатели-консерваторы выступают против увеличения помощи. Этот пакет помощи Украине включает боеприпасы с лазерным наведением для уничтожения российских беспилотников на сумму около 300 миллионов долларов. (...) Средства на эти боеприпасы поступают из программы содействия безопасности Украины (USAI), которая позволяет администрации Байдена покупать оружие у промышленности, а не брать оружие из запасов оружия в США", – говорится в материале.

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Отмечается, что на оставшуюся сумму – 125 миллионов – будут предоставлены следующие средства:

дополнительные боеприпасы для национальных передовых зенитно-ракетных систем (NASAMS),

боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS),

артиллерия калибра 105 и 155 миллиметров,

противотанковые системы TOW,

противопехотные мины Claymore.

Официальные лица США также сообщают, что будет предоставлено стрелковое оружие и десяток грузовиков.

Военная помощь Украине от США

В октябре США предоставили Украине новый пакет помощи для борьбы с российской агрессией на 200 миллионов долларов. В Пентагоне сообщили, что в него вошли, в частности, ракеты противовоздушной обороны AIM-9M, оборудование противодействия беспилотным авиационным системам (c-UAS), дополнительные боеприпасы для HIMARS и другое оборудование.

22 сентября Государственный секретарь США Энтони Блинкен объявил, о предоставлении Украине 128 миллионов долларов на новую помощь в сфере безопасности. Также он анонсировал выделение 197 миллионов долларов на вооружение и оборудование в рамках ранее разрешенных передач. В частности, в новый пакет вошли дополнительные боеприпасы для противовоздушной обороны.

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