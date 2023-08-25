Экс-президент США уверен, что закончить войну не так уж трудно.

Экс-президент США Дональд Трамп, серьезно нацелившийся на новый президентский срок, заявил, что США должны выйти из опосредованного конфликта с Россией и срочно остановить боевые действия в Украине. Такое мнение он высказал в эфире у скандального телеведущего Такера Карлсона, известного своими открыто пророссийскими взглядами.

"Президент должен работать, он должен вытащить нас из опосредованного конфликта с Россией в Украине. Это можно сделать, это не так уж трудно. Конечно, он [Байден] не способен этого сделать, поскольку он некомпетентен, но эта война должна закончиться немедленно", – считает Трамп.

По его словам, остановить войну нужно "не ради той или иной стороны, а просто потому что сотни и тысячи людей гибнут".

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"Представьте, что вы сидите в своей квартире, и вдруг в дом влетают ракеты, и всё рушится. И не важно, это русские, или это украинцы, это должно прекратиться. И остановить это довольно просто. Если бы я был президентом, эта война не началась бы", – сказал Трамп.

Позиция Трампа по войне в Украине

Трамп, который планирует участвовать в будущих президентских выборах в 2024 году, на предвыборном митинге открыто призвал конгрессменов-республиканцев блокировать новые поставки военной помощи Украине. Этот вопрос он поставил в прямую зависимость от коррупционных скандалов вокруг семьи Джо Байдена.

В то же время Госудепартамент США уверяет, что гарантии безопасности Украины будут зафиксированы таким образом, чтобы пережить любого американского президента. Сейчас идет обсуждение гарантий с Украиной и Конгрессом, чтобы понять долгосрочную структуру финансирования.

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