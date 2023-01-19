По мнению политолога, бунт в российском обществе могли бы организовать некоторые личности, но они либо в тюрьме, либо убиты, либо не в России.

Российский политолог Дмитрий Орешкин заявил, что сейчас возникновение революционной ситуации или массовых бунтов в России невозможно. Он считает, что для начала этого процесса требуется раскол в правящей верхушке РФ.

"Революционная ситуация – это слишком смелое обобщение, потому что для революционной ситуации верхи должны не только не иметь возможности есть по-старому, но в них должен быть раскол, у них должны появиться так называемые контрэлиты, которые предлагают какой-то альтернативный путь развития, которому люди верят или не верят, и появляются варианты. И тогда есть смысл выходить на улицу, поддерживать какого-то лидера, который говорит: "Я помогу сделать из этой страны что-то другое". Если раскола элит нет, то это Северная Корея – можно с голоду умирать и славить вождя", – отметил он в эфире телеканала FREEДОМ.

В то же время, по словам политолога, для "бессмысленного и беспощадного бунта", нужно иметь типичное российское село, которых уже давно не существует.

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"Для того, чтобы революция разогрелась в масштабах всей страны, нужны коммуникационные сети просто для того, чтобы люди друг с другом поддерживали отношения и знали, что делается. Для этого нужны, например, сильные профсоюзы, независимые партии, которые могут это организовать. А это опять же раскол в правящих рядах среди элит", – продолжил он.

По мнению политолога, бунт в российском обществе могли бы организовать некоторые личности, но они либо в тюрьме, либо убиты, либо не в России.

"У нас такое мог бы организовать Навальный, но он сидит. У нас движение протеста мог бы организовать Немцов, но он убит. Движение протеста мог бы организовать Ходорковский, его выгнали из страны. Или многие другие, кто сейчас находится за пределами территории, молодых и решительных. А остается вариант тот же, как раньше, как в Северной Корее. И бунта не получится, потому что бунтовали села, где село осознает свой кризисный, говоря современным языком, вариант развития. Если до соседней деревни дойдут посланцы, то она может подняться и присоединиться, это будет так называемая крестьянская война, но вот эта вот волна, она ведет опять же, когда появляется лидер. Какой-нибудь Болотников или Емельян Пугачев", – объяснил Орешкин.

Кроме того, эксперт отметил, что "путинский режим силен тем, что он любого человека щипчиками выдергивает и отрывает ему голову, или сажает на 7-10 лет ни за что, просто на всякий случай, как посадили Илью Яшина, Владимира Кара-Мурзу, Навального".

Что ждет Россию: прогнозы

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк прогнозирует, что Россия проиграет войну и пройдет через эпоху перелома крайне неадаптивной и непрофессиональной системы управления, построенной Владимиром Путиным. Он считает, что бунты в России приведут к трансформации системы, однако, по демократическому пути РФ вряд ли сможет пойти.

Профессор политических наук Ратгарского университета США Александр Мотыль считает, что Россия уже неспособна выиграть войну, развязанную против Украины. Результатом поражения оккупантов может стать распад Российской Федерации на части, гражданская война или даже война между различными частями государства-агрессора.

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