Украина снова в центре мирового внимания. И снова - в контексте героического сопротивления. Только теперь сопротивления не российским ордам на ишаках, а американской "миропритворной" дипломатии. Давайте подытожим все, что произошло вчера в, простите, Овальном кабинете Белого дома, где Вэнс и Трамп решили "срежиссировать" плохой спектакль и теперь будут разгребать его последствия как в мире, так и у себя в США. Стоит подытожить всё, что было сказано и написано, ведь некоторые комментарии в соцсетях просто поражают своим непониманием происходящих процессов.

1) "Ой, что же теперь будет? США не даст оружия, денег и т.д.".

Первый и главный вопрос, который влияет на все - а США при Трампе вообще собирались нам предоставлять оружие, деньги и это все? Найдите хоть одно заявление или даже убедительный намек самого Трампа, Вэнса, Рубио, Хегсета, что они нам что-то дадут в случае подписания сомнительного соглашения по недрам (а потом догонят - и еще "дадут"). Нет, не было никаких обещаний.

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Инициативы по ленд-лизу были, но скорее в знак протеста сенаторов против политики Трампа. Зато нам Белый дом не устает говорить, что "за все должна отвечать Европа", а Украина должна "рассчитаться" недрами за предыдущую помощь и гранты. То есть, нам предлагали отдать недра в обмен на "ничто".

Есть, однако, действующие программы поддержки от Байдена (USAI и др.). Но Трампу будет крайне сложно их остановить, потому что это уже не поставки из запасов армии, а прямые коммерческие контракты по экспорту оружия. Это будет прецедент, который заставит всех остальных покупателей задуматься, а стоит ли вообще покупать американское оружие?

Всю же финпомощь на этот год Байден уже передал посредникам-распорядителям, таким как МВФ. Именно для того, чтобы Трамп до этих денег никак не дотянулся. Иначе тот бы уже остановил нам все эти программы, как остановил USAID.

Но главное - это привело бы к разочарованию партнеров и союзников США. А что такое "разочарование" союзников и партнеров для "гегемона"? А то, что отныне он никакой не "гегемон". Потому что все начнут объединяться вокруг его конкурентов. Уже объединяются.

То есть, забудьте вообще эту тему о США "не даст оружия/денег", потому что так вопрос амеркианцы вообще не ставили. Трамп с Вэнсом и не думали, и не планировали нам ничего же предоставлять. Старые программы поставок может и "порежут", но полностью вряд ли остановят. Собственно, поэтому и полетел президент Зеленский в США - чтобы лично убедить Трампа в необходимости "гарантий безопасности" для Украины. Результаты вы все видели.

2) "Зе плохой переговорщик, он должен был промолчать".

И получил бы и капитуляцию, и позор, как сказал бы Черчилль. Потому что Трамп и Вэнс никаких гарантий нам давать и не собирались. А без гарантий безопасности эта сделка по недрам теряет для Украины всякий смысл. Кто в трезвом уме просто так раздает недра целой страны?

И Трамп с этим "кулацким подголоском" Вэнсом специально всю эту сцену разыграли перед камерами, чтобы "перевести стрелки" на Зеленского. Что он, видите ли, "не хочет мира" и сам отказывается от поддержки "великого миротворца" Трампа. Такие переговоры никогда не проводятся публично, а тут именно американская сторона настояла на присутствии СМИ.

Они рассчитывали высмеять президента Украины, унизить его и возложить на него вину за провал "мирного" плана Трампа. Потому что, вероятно, всем уже очевидно, что никакого реального мира с такими безумными идеями как "задружиться" с лысой кикиморы из кремлевских болот достичь просто невозможно.

Да и сам Путин не идет на уступки, потому что маниакально верит в "достижение целей СВО". Поэтому и было решено Белым домом давить на Украину, как "более простую добычу". Но, стараниями Зеленского и при поддержке европейцев, дожать нас на капитуляцию тоже не удалось.

Патовая ситуация. Поэтому и сделали это "представление" перед камерами.

Но Вэнс сам себя "переиграл" и наоборот усилил авторитет Украины, украинцев и лично Зеленского не только в Европе, но и для всего мира. Это не преувеличение. Потому что сопротивление Трампу в очной встрече под камерами это прецедент.

Все мировые СМИ разместили это на первых полосах, а в Германии даже останавливали программы для "срочных новостей" с переговоров. Большинство подали новость с явной симпатией к Зеленскому и Украине и с высмеиванием Вэнса, который влез в разговор двух президентов и сорвал сделку.

"Спектакль" Трампа-Вэнса так мощно провалился, что эхо этого провала выйдет боком для всей внешней политики США. Ведь наглядно и в прямом эфире была показана попытка предательства своего союзника Штатами.

3) "Все пропало! Что же теперь будет (плачет, причитает)".

Здесь стоит ответить, что будет продолжаться то, что уже было начато - консолидация Европы вокруг нас, а всего цивилизованного мира - вокруг Европы. Вы только посмотрите, например, как резко в феврале изменилась позиция Турции, на которую тоже "наехал" недавно Вашингтон.

Если кто-то пропустил, то турки не просто поддержали публично территориальную целостность Украины (именно как ответ на предложения Трампа пойти на уступки Кремлю), но даже заявили о готовности отправить войска в Украину. А "бонусом" еще и в четыре раза сократили закупку российской нефти (хотя могли бы легко найти обходные пути).

Индия тоже понемногу меняет позицию и уже ведет переговоры с ЕС о зоне свободной на фоне угроз Трампа пошлинами на металлы. И таких примеров все больше, потому что действия Трампа способствуют образованию новых альянсов (пока торговых).

Короче говоря, наша зависимость от США далеко не так критична, как было в 2020-м.

Точнее критическая она только по отдельным направлениям сотрудничества, как вот противоракеты для "Петриотов", спутники (связь и разведка, но какая там теперь может быть "разведка", после назначения главой Нацразведки США Тулси Габбард). Однако мы точно не останемся наедине с этими проблемами. И чем больше Трамп будет давить на других, тем более благосклонными они будут к Украине, которая стала символом сопротивления Трампу.

4) "Россия теперь захватит/разрушит Харьков, Днепр, Одессу, Киев и т.д.".

Не захватит и не разрушит. Потому что неспособна. Если бы могла, то уже это сделала бы. Все их продвижение последнего года было результатом "сжигания" ресурсов "как не в себя", надеясь на быстрый "договорнячок" с Трампом. Но сделка сорвалась, потому что мы капитулировать не захотели.

Относительно возможностей РФ - все на виду. Уже то, как они экономят бронетехнику и даже автомобили (сами хвастаются логистикой на ишаках), говорит о многом. Сейчас динамика их продвижения самая слабая за последние 7 месяцев. РФ выдыхается. А мы проводим реформу армии.

Кстати, уже весна, с чем всех и поздравляем. А помните какие "апокалиптические" пронозы делались нам на эту зиму? Получилось же, что иногда действительно было сложно, но в целом, в пределах всей страны, не так уж и тяжело. Поэтому не стоит противника недооценивать, но и переоценивать тоже опасно. Ведь это ведет к ошибочным выводам.

Как в случае того же Трампа, который считает РФ некой могущественной суперимперией, а не обломком давно минувшего величия. На этих ошибочных выводах, похоже, и опирался "базовый" "мирный план" Трампа - за счет Украины "подкупить" Путина и таким образом расколоть альянс РФ-КНР. На украинцев и даже европейцев - своих официальных союзников - Трампу и Вэнсу плевать, и они этого не очень скрывают. Поэтому были готовы на любой "похабный мир" с Кремлем.

Мы для них были лишь "разменной монетой" для усиления их усилий в конкуренции с Китаем и переделом сфер влияния, денежных потоков и технологий в мире.

Или почему вы думаете Трамп так волнуется по поводу редкоземельных металлов и хочет их взять под контроль не только у нас, но и в Канаде, Гренландии, Арктике и даже в РФ в случае сделки? Да просто чтобы это не досталось Китаю и другим конкурентам, к которым Трамп относит и ЕС.

И не стоит думать, что американские корпорации в случае соглашения сразу побегут с "мешком" инвестиций и будут у нас что-то добывать, несмотря на то, что это часто нерентабельно и на линии фронта. Трампу нужно лишь "застолбить" контроль, чтобы другим не досталось (прежде всего китайцам), а на сами наши ископаемые ему откровенно безразлично.

Таким образом, несмотря на бешеный резонанс, вчера не произошло критического. Выдыхаем. Все идет так, как и должно было идти, потому что мы просто обречены на сотрудничество с европейцами. И Трамп нас к этому буквально принуждает. Это было ожидаемо и все успели к этому подготовиться, насколько это возможно. Хотя приятного здесь действительно мало, ведь это хоть и не катастрофа, но временное уменьшение наших возможностей в момент российского давления.

А еще - Трамп вчера сделал Украине и Зеленскому лучшую промо-кампанию в мире. Он вернул нас в мировую повестку в качестве "символа" свободы и несокрушимости. Мы теперь просто обязаны конвертировать этот имидж в практические результаты на саммите по безопасности в Лондоне. Да, "дипломатическая" весна для нас будет "жаркой". А ошибки Трампа и Вэнса, которые в очередной раз недооценили украинцев, будут только способствовать консолидации Европы вокруг Украины.

Андрей Попов