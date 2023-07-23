В прошлом Италия поддержала включение центра Одессы в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Италия осуждает российский ракетный удар по историческому центру Одессы и готова помочь в восстановлении разрушенного Спасо-Преображенского собора. Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджия Мелони, ее слова приводит официальный Twitter итальянского посольства в Киеве.

"Атаки в Одессе, гибель невинных людей, разрушение Спасо-Преображенского собора глубоко огорчают нас. Свободный народ не позволит себя запугать, варварство не победит", – заявила Мелони.

Итальянский премьер отметила, что российский агрессор не ограничивается разрушением зернохранилищ, лишая пищи миллионы нуждающихся в ней людей.

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"Они уничтожают нашу европейскую цивилизацию, ее священные символы. Италия, с ее уникальным в мире опытом в реставрационной сфере, готова приобщиться к восстановлению [Спасо-Преображенского] собора и других сокровищ культурного наследия Украины", – заявила она

Вице-премьер-министр итальянского правительства и по совместительству министр иностранных дел страны Антонио Таяни напомнил, что в свое время Италия была в числе стран, поддержавших включение центра Одессы в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

"Российский обстрел Одессы, разрушивший часть Спасо-Преображенского собора, недостойный поступок. Италия, поддержавшая Одессу как объект культурного наследия ЮНЕСКО, будет в авангарде восстановления города", – заявил он.

Ракетный удар по Спасо-Преображенскому собору в Одессе

Минувшей ночью российский агрессор нанес очередной ракетный удар по Одессе. Согласно данным Командования воздушных сил ВСУ, всего было выпущено 19 ракет, из которых системе ПВО удалось перехватить лишь 9. Остальные поразили заданные им цели.

В результате российской атаки был частично разрушен крупнейший в Одессе православный храм – Спасо-Преображенский собор. Архидиакон Андрей Пальчук рассказал, что ракета попала прямо в алтарь. По его словам, разрушения настолько масштабные, что "собора больше нет".

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