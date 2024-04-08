Также военный рассказал, как их армия относится к угрозе российской агрессии.

Вооруженные силы Швеции на учениях отрабатывают сценарий российского нападения, ранее это были выдуманные страны.

Об этом рассказал подполковник армии Швеции Йоаким Паасикиви в интервью LIGA.net. По его словам, до полномасштабной войны в Украине военные отрабатывали легенды на примерах вымышленных стран, с названием типа "Боголенд".

"Сейчас в вооруженных силах Швеции (в какой-то мере и в других европейских странах тоже) мы уже прямо говорим о реальной России и ее возможностях, а не о выдуманной нации. НАТО все еще использует вымышленные названия государств во время учений, но географически они очень похожи на Россию", - сказал он.

Говоря о ситуации на российско-украинском фронте, подполковник сказал, что не уверен в том, что войска РФ смогут достичь значительных успехов в ближайшее время, несмотря на давление.

"Украина успешно ведет стратегическую и оперативную борьбу в Крыму и России. Это не поможет выиграть войну в этом году. Но это важно. Украине нужен какой-нибудь большой технологический прорыв. Думаю, таким прорывом может стать радиоэлектронная борьба в сочетании с беспилотниками и самолетами. Если вы не сможете перейти от позиционных к маневренным боевым действиям, тогда мы рискуем получить длительную войну, подобную той, которая продолжалась между 2014 и 2022 годами", - отметил он.

Паасикиви подчеркнул, что поддержка западных стран играет очень важную роль, поэтому партнеры должны понимать, что отказ от этой помощи только вредит им самим.

Помощь Украине от Швеции: последние новости

Как известно, после начала полномасштабной войны Стокгольм выделял Киеву гуманитарную и военную помощь. Также страна обучала украинских военнослужащих.

В конце 2023 года Главнокомандующий Вооруженными силами Швеции генерал Микаэль Бюден прибыл в Украину и встретился с бойцами 45 отдельной артиллерийской бригады, которые воюют на восточном направлении.

В феврале страна анонсировала большой пакет военной помощи на сумму около 700 миллионов долларов. В него вошли зенитные системы, гранатометы, снаряды и т.д.

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