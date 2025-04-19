Пресс-секретарь Госдепа подчеркнула, что соглашение не является частью договорённостей, направленных на прекращение войны в Украине.

Соглашение о полезных ископаемых, которое США планируют подписать с Украиной – это совершенно "отдельный" процесс от договоренностей о прекращении огня, между ними нет никакой связи. Об этом заявила в эфире Fox Business пресс-секретарь Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Тэмми Брюс.

"Это что-то отдельное. Оно не относится к переговорам о прекращении огня и не является частью договорённостей, направленных на прекращение этой катастрофы", - сказала спикер Госдепа.

Она также подчеркнула, что США не собираются затягивать процесс урегулирования конфликта "на годы" и проводить безрезультатные встречи. Брюс призвала быть готовыми к тому, что США могут выйти из переговорного процесса и отказаться брать на себя лидерство в усилиях по урегулированию, если обе стороны не проявят готовность к сотрудничеству.

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"Мы несем ответственность перед всем миром. Мы самые большие сторонники Украины. И наша цель - положить этому конец... Должен быть момент, когда все понимают, что нам нужна конечная точка. Мы не можем проводить совещания о совещаниях. Это не может длиться месяцами или годами", - заявила она.

Также, по словам Брюс, на встрече в Париже европейские партнёры "осознали необходимость совместных действий", чтобы достичь прекращения огня.

При этом она отметила, что сейчас США испытывают "значительный энтузиазм" по поводу завершения войны.

Соглашение о полезных ископаемых

17 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение о полезных ископаемых с Украиной будет подписано уже на следующей неделе.

"У нас есть соглашение о добыче полезных ископаемых, которое, я думаю, будет подписано в четверг. В следующий четверг (24 апреля, - УНИАН), в ближайшее время. У нас есть соглашение об этом", - сказал он.

18 апреля Украина и США подписали меморандум, который является шагом на пути к соглашению об экономическом партнерстве. Документ предусматривает, что на следующей неделе украинский премьер полетит в США для завершения технических обсуждений и согласования даты подписания соглашения.

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